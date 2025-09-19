Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
Общество
2481
19.09.2025 15:42
6

Жительница Данковского района держала у себя 150 собак

Теперь хозяйку неофициального приюта проверяют на жестокое обращение с животными, а всех собак разобрали волонтёры.

Данковская межрайонная прокуратура взяла под контроль доследственную проверку, которую проводит полиция по факту жестокого обращения с животными на передержке в селе Писарево Данковского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина содержала на территории своего домовладения около 150 собак. Никакого юридического статуса у такого неофициального приюта не было. Делала женщина это из благих побуждений и вроде бы даже обращалась с собаками хорошо. Но была одна проблема — хозяйка передержки периодически запивала и собаки оставались предоставлены сами себе: голодными и без должного ухода и присмотра.

В результате несколько животных умерло (по разным данным, всего два-три), а ещё кто-то из односельчан увидел, как собаки поедают слабого больного щенка…

Ролики из импровизированного приюта попали в интернет и разразился скандал. Кроме того, одна односельчанка пожаловалась на проблему в прокуратуру.

Бюджетные деньги на эту передержку не выделялись. Но женщине активно помогали кормом и деньгами волонтёры. При этом в полицию или прокуратуру никто из волонтёров не обратился, сообщений о хищении помощи не было.

Как только разразился скандал — собак тут же разобрали волонтёры и пристроили по другим приютам.
животные
собака
1
4
5
6
7

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
....
вчера, 09:47
Настоящийзоозащитник!!! Никому собак не отдает, сама справляется.
Ответить
Гражданин Л
вчера, 05:46
Самый гуманный способ помочь собачкам, это их усыпить. Никто не задумывается, каково собачке всю жизнь сидеть в клетке, голодной, холодной, или на воле, еще более голодной, плюс с риском быть загрызенной своими более сильными сородичами из своей или соседней стаи. Гуманность должна проявляться к человечеству, но ни как ни к животным.
Ответить
омсквич
19.09.2025 17:02
Разобрали волонтеры... и выпустили по окрестным лесам. Если "волонтер" берет собачку с приюта - значит становится ее хозяином. И когда эта собачка оказывается на улице, почему не штрафуют этого "волонтера" ? А когда покусает кого, кто ответственность несет. Волонтер взявший и выпустивший собачку, приют выдавший собачку, или администрация которая должна заниматься отловом ?
Ответить
Бабушка
19.09.2025 16:46
Спасибо волонтерам… храни их Господь… Но сколько обездоленных собачьих душ, которые могли быть в семьях, верными и преданными друзьями добрых людей……
Ответить
Саша
19.09.2025 16:29
Собаки поедают щенка? Да вы что. Не может быть такого! Это же ангелы! Нам до них ещё расти! Вас бог накажет.
Ответить
Зоошиза
19.09.2025 16:19
Тут прекрасно всё! И "волонтёры", пихающие собак на передержку неадекватной тётке, даже не проверяющие, что там с этими собаками! И тётя, собравшая 150 собак! А деньги она похоже пропила! Передержка блин! Ну, теперь надо ещё денюжек с дурачков насобирать. Открывайте СРОЧНОСБОР
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить