Общество
19.09.2025 15:42
Жительница Данковского района держала у себя 150 собак
Теперь хозяйку неофициального приюта проверяют на жестокое обращение с животными, а всех собак разобрали волонтёры.
Женщина содержала на территории своего домовладения около 150 собак. Никакого юридического статуса у такого неофициального приюта не было. Делала женщина это из благих побуждений и вроде бы даже обращалась с собаками хорошо. Но была одна проблема — хозяйка передержки периодически запивала и собаки оставались предоставлены сами себе: голодными и без должного ухода и присмотра.
В результате несколько животных умерло (по разным данным, всего два-три), а ещё кто-то из односельчан увидел, как собаки поедают слабого больного щенка…
Ролики из импровизированного приюта попали в интернет и разразился скандал. Кроме того, одна односельчанка пожаловалась на проблему в прокуратуру.
Бюджетные деньги на эту передержку не выделялись. Но женщине активно помогали кормом и деньгами волонтёры. При этом в полицию или прокуратуру никто из волонтёров не обратился, сообщений о хищении помощи не было.
Как только разразился скандал — собак тут же разобрали волонтёры и пристроили по другим приютам.
