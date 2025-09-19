Жительница Данковского района держала у себя 150 собак

Теперь хозяйку неофициального приюта проверяют на жестокое обращение с животными, а всех собак разобрали волонтёры.

Данковская межрайонная прокуратура взяла под контроль доследственную проверку, которую проводит полиция по факту жестокого обращения с животными на передержке в селе Писарево Данковского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Женщина содержала на территории своего домовладения около 150 собак. Никакого юридического статуса у такого неофициального приюта не было. Делала женщина это из благих побуждений и вроде бы даже обращалась с собаками хорошо. Но была одна проблема — хозяйка передержки периодически запивала и собаки оставались предоставлены сами себе: голодными и без должного ухода и присмотра.В результате несколько животных умерло (по разным данным, всего два-три), а ещё кто-то из односельчан увидел, как собаки поедают слабого больного щенка…Ролики из импровизированного приюта попали в интернет и разразился скандал. Кроме того, одна односельчанка пожаловалась на проблему в прокуратуру.Бюджетные деньги на эту передержку не выделялись. Но женщине активно помогали кормом и деньгами волонтёры. При этом в полицию или прокуратуру никто из волонтёров не обратился, сообщений о хищении помощи не было.Как только разразился скандал — собак тут же разобрали волонтёры и пристроили по другим приютам.