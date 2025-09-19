Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
4132
19.09.2025 15:17
9

После столкновения с «БМВ» водитель «Ауди» попал в больницу

В причинах аварии в центре Липецка разбираются полицейские.

В районе дома №20 по Кузнечному переулку в Липецке днем 19 сентября столкнулись «БМВ» и «Ауди». Автомобили получили серьезные повреждения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Ауди».

Изображение WhatsApp 2025-09-19 в 14.00.44_79600122.jpg

— 27-летний водитель «Ауди» был доставлен в больницу. За рулем «БМВ» находился 36-летний мужчина. Предварительно установлено, что один из водителей не предоставил право проезда другому. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования происшествия, — рассказали в полиции.
ДТП
0
6
9
8
3

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Денис
вчера, 09:50
Центр и так в 6 местах перекрыт-перекрыт, надо бы ещё раскопок добавить
Ответить
Пенс Старый
19.09.2025 20:58
Уважаю Город. 48 за то, что информирует жителей Лиецка о том, что надо дорожить своей жизнью своих близких.
Ответить
Да ,
19.09.2025 19:02
похоже пенсионеры ! Нигде не работают !?
Ответить
Sергий
19.09.2025 16:54
У обоих понтов выше головы, никто не хотел уступать.
Ответить
Игорь
19.09.2025 19:02
Виноват то аудюшник выезжающий с кузнечного переулка и не уступил бмвисту ехавшую по плехановскому спуску
Ответить
Александр Н.
19.09.2025 16:43
На ровном месте, странно.
Ответить
дед
19.09.2025 16:28
Опять пенсионеры.
Ответить
вау
19.09.2025 16:10
какой интересный номер у бмв, не представитель ли клана торговцев овощами?
Ответить
кит
19.09.2025 16:02
Один не предоставил право,а другой его проучил !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить