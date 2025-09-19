После столкновения с «БМВ» водитель «Ауди» попал в больницу

В причинах аварии в центре Липецка разбираются полицейские.



В районе дома №20 по Кузнечному переулку в Липецке днем 19 сентября столкнулись «БМВ» и «Ауди». Автомобили получили серьезные повреждения.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Ауди».— 27-летний водитель «Ауди» был доставлен в больницу. За рулем «БМВ» находился 36-летний мужчина. Предварительно установлено, что один из водителей не предоставил право проезда другому. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования происшествия, — рассказали в полиции.