Происшествия
19.09.2025 15:17
После столкновения с «БМВ» водитель «Ауди» попал в больницу
В причинах аварии в центре Липецка разбираются полицейские.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Ауди».
— 27-летний водитель «Ауди» был доставлен в больницу. За рулем «БМВ» находился 36-летний мужчина. Предварительно установлено, что один из водителей не предоставил право проезда другому. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования происшествия, — рассказали в полиции.
