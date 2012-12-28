Все новости
Происшествия
715
53 минуты назад

В Липецкой области пассажирский поезд столкнулся с трактором

Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется.

Вечером 17 сентября на железнодорожном переезде возле села Телегино Становлянского района пассажирский поезд №113 «Ефремов – Елец» столкнулся с трактором. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения.

«Предварительно в результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.

Автомобильный затор не возник, имеется объездной путь. Информация по задержке железнодорожного транспорта уточняется», — добавили в МЧС

авария
ДТП
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
