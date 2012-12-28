В Липецкой области пассажирский поезд столкнулся с трактором

Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется.



Вечером 17 сентября на железнодорожном переезде возле села Телегино Становлянского района пассажирский поезд №113 «Ефремов – Елец» столкнулся с трактором. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения.«Предварительно в результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.Автомобильный затор не возник, имеется объездной путь. Информация по задержке железнодорожного транспорта уточняется», — добавили в МЧС