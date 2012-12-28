Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Происшествия
715
53 минуты назад
В Липецкой области пассажирский поезд столкнулся с трактором
Погибших нет. Информация по пострадавшим уточняется.
«Предварительно в результате дорожно-транспортного происшествия погибших нет, информация по пострадавшим уточняется.
Автомобильный затор не возник, имеется объездной путь. Информация по задержке железнодорожного транспорта уточняется», — добавили в МЧС
