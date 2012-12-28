Здоровье
сегодня, 15:04
Клещи покусали уже 424 человека
В том числе 158 детей.
Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,4%, моноцитарным эрлихиозом человека — 1,2%.
Присасывание клещей в 70,5% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на липчан на природе (14%), на кладбищах (4,7%), в садоводческих товариществах (3,1%), в парках (2,8%) и других местах (4,9%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
