Клещи покусали уже 424 человека

По состоянию на 29 апреля от присасывания клещей в Липецкой области пострадали 424 человека, из них 158 детей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Поражённость доставленных для исследования в лаборатории клещей, снятых с людей, иксодовым клещевым боррелиозом составила 15,5%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 6,4%, моноцитарным эрлихиозом человека — 1,2%.Присасывание клещей в 70,5% случаев произошло на территории домов и приусадебных участков. Также клещи нападали на липчан на природе (14%), на кладбищах (4,7%), в садоводческих товариществах (3,1%), в парках (2,8%) и других местах (4,9%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы, Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.