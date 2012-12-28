За день четверых жителей Липецкой области обманули при совершении покупок в интернете

Они покупали квадроцикл, куртку, контейнер и путёвку.

29 апреля в полицию с заявлением о мошенничестве в Липецкой области обратились четыре человека, которых обманули при совершении покупок в интернете. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 45-летний житель Данкова хотел купить квадроцикл и перевёл продавцу 207 000 рублей.17-летний парень покупал дорогую куртку в Telegram и заплатил за неё 39 000 рублей.39-летняя женщина перевела 40 000 рублей за контейнер. Ещё одна потерпевшая заплатила по QR-коду 40 000 рублей за туристическую путёвку.А 37-летняя липчанка перевела деньги на «безопасный счёт». Она лишилась 800 000 рублей.