Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
2789
сегодня, 17:12
12

На улице Неделина автомобиль ДПС попал в ДТП

Информация о количестве поврежденных машин и пострадавших уточняется.

Днем 29 апреля на улице Неделина произошло массовое ДТП с участием служебного автомобиля Госавтоинспекции.

— Информация о пострадавших и количестве участников уточняется, как и обстоятельства происшествия. На проезжей части есть затруднение движения, —  сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По словам очевидцев, на проезжей части и парковках наблюдается около десяти поврежденных автомобилей.

ДТП
ДПС
2
5
7
6
20

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Интересно
20 минут назад
Почему перестали включять звуковое сопровождение мигалкам ? Может в машине музыка орёт, может бухой еду и не слышу, непорядок, крякалки нужно включать!!!
Ответить
Мефодий
24 минуты назад
Так редко выезжают, что потеряли квалификацию. Хорошо, что все живы.
Ответить
Гость
46 минут назад
Кому-то 5 полос мало было, две вниз и 3 на подъём. Не каких звуковых сигналов не было.
Ответить
Чью то
51 минуту назад
Попу домой везли. Или на обед с обеда
Ответить
Гость
59 минут назад
Ждём запись с камеры видеонаблюдения. Нарушения обычных граждан периодически демонстрируют же.
Ответить
Г ород
сегодня, 17:39
По встречке с мигалками на большой скорости, без звукового сигнала
Ответить
Шустрик
сегодня, 17:29
Карма
Ответить
Город 48
сегодня, 17:26
Кто на этот раз пьяный был?
Ответить
Прохожий
сегодня, 17:25
Отбрешутся?! Куда летел - непонятно, ещё и без мигалок!
Ответить
Мигалки
сегодня, 17:37
Были, звукового сигнала не было
Ответить
очевидец
13 минут назад
Были, звукового сигнала не было Должны быть звуковые сигналы, так что дпс не правы будут по пдд, а так найдут крайнего
Ответить
S
сегодня, 17:20
Скоро одни гранты останутся.
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить