В ОЭЗ «Липецк» строят два стратегических завода

Вице-губернатор Сергей Курбатов проинспектировал строительство заводов двух новых резидентов особой экономической зоны «Липецк». Речь идет о стратегически важных для продовольственной и энергетической безопасности страны производствах — заводе амилозного крахмала и предприятия по выпуску высоковольтного оборудования.Первая точка визита — строительная площадка ООО «Амилоза», дочерней структуры крупного игрока аграрного рынка, компании «Щелково Агрохим». Пока здесь, по сути, голое поле, если не считать снятого слоя чернозёма: статус резидента ОЭЗ компания получила всего неделю назад — 21 апреля.— Непосредственно до получения этого документа мы могли вести только работы, которые возможны — снятие плодородного слоя, укладку временных дорог. Фактически мы только на старте большого пути, — пояснил заместителю главы региона генеральный директор ООО «Мелоза» Михаил Селезнев.Взгляду Сергея Курбатова предстали два экскаватора, активно копающие ямы под фундаменты колонн, на которые обопрется будущий завод, и бетоновоз с первой партией раствора для этих колонн.Объём инвестиций в проект «Амилоза» составляет впечатляющие 8,5 млрд рублей. Запуск запланирован на первый квартал 2028 года. На высокоавтоматизированном производстве будут работать около 200 человек. Ежегодно здесь намерены перерабатывать горох в 30 тысяч тонн высокотехнологичной продукции.Фишка проекта — его уникальность. Россия, являясь вторым в мире производителем гороха, до сих пор экспортирует его как сырьё, а не как продукт глубокой переработки.— В России нет подобного вообще. В стране заявлены три таких объекта, как наш, но ни одного пока нет по факту. Фактически наш завод станет выпускать те продукты, которые мы раньше импортировали. Технологии позволит получать из гороха три компонента: амилозный крахмал для производства пищевой и кондитерской продукции, изолят горохового белка и пищевые волокна — основу современного правильного питания. Пока же все это Россия импортирует, — подчеркнул Михаил Селезнев.Вице-губернатор назвал проект приоритетным для области:— Завод «Амилоза» строится по национальному проекту «Биотех». Здесь будет происходить глубокая переработка сельхозпродукции. Мы — сельскохозяйственный регион, и поэтому те инвесторы, которые увеличивают добавленную стоимость сырья, выращенного на нашей земле — наш приоритет. Отрадно, что новый резидент экономзоны только на прошлой неделе получил разрешение на строительство, но уже активно осваивает выделенный ему земельный участок.Вторая остановка инспекции — площадка липецкого завода высоковольтного оборудования (ЛЗВО), где уже вырос лес металлоконструкций. Группа «НЭК» инвестирует в проект более 4 млрд рублей, создавая производство комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) напряжением до 500 кВ.Представитель группы «НЭК» Иван Иванов объяснил масштаб задачи:— Российская Федерация как наследник Советского Союза обладает самой протяжённой энергосистемой в мире. В каждом ключевом узле этой энергосистемы применяются комплексные распределительные устройства. Самыми крупными потребителями нашего оборудования станут «Россети» и «Русгидро». Липецкая область получит на выходе действительно уникальный производственный объект, который заработает в 2027 году.Главной изюминкой проекта по мнению Сергея Курбатова, станет испытательная лаборатория. Она будет размещаться в здании без колонн высотой 45 метров и площадью более 2 тысяч квадратных метров. Такие размеры лаборатории нужны для испытаний новых образцов высоковольтного оборудования:— Я очень надеюсь, что тут будут востребованы инженеры, выпущенные липецким техническим университетом. Поэтому новый завод — это не только инвестиции в рабочие места, это ещё и ключевые компетенции, которые инвесторы приносят в наш регион.Подводя итоги объезда, вице-губернатор заявил, что сегодня в разной степени строительной готовности в ОЭЗ «Липецк» находится восемь предприятий.— То, что я увидел, мне нравится. Главное — работы на новостройках идут по графику. Нет каких-то срывов и сложностей. Есть уверенность, что те рабочие места и те инвестиции, ради которых эти производства создаются, будут реализованы. Кстати, здесь, на будущем заводе ЛЗВО нам декларируют среднюю зарплату выше 130 тысяч рублей. Это хороший показатель. Наша задача — убедиться, что всё идёт по графику. Не в том смысле, что мы контролируем инвесторов, а в том, что мы им хотим помочь тем, чем сможем. Наша общая задача — построить и запустить все эти новые заводы в те сроки, о которых мы договаривались на берегу.