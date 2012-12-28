Дети на рынке играли в…

Липчане сфотографировали смертельно опасные маневры автобусных зацеперов.

В редакцию GOROD48 обратился взволнованный липчанин, который пожаловался на двух несовершеннолетних, пытавшихся прокатиться по городу, зацепившись за автобус.Фото он снял в районе Петровского рынка, те же двое подростков были замечены на капотах автобусов и на улице Фрунзе.- Родители должны объяснить ребятам, что это не просто опасно и в любой момент можно упасть под колёса, - считает липчанин. – Под капотом у автобуса находится двигатель с вращающимися лопастями и ремнями. Может изрубить в куски!