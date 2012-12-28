Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
сегодня, 17:04
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Мошенник представился мужчине из Долгоруковского района сотрудником банка.
«В ходе телефонного разговора мошенник, представившись сотрудником банка, убедил мужчину перевести деньги на «безопасный» банковский счет. Полицией было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установили владельца счета, на который потерпевший перечислил деньги. Им оказался житель города Томска», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Прокуратура направила в суд по месту жительства владельца карты иск о взыскании с него неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами. И он был удовлетворён.
Причём это уже не первый подобный случай. Так, Усманский районный суд взыскал с владельца переданной неизвестному банковской карты неосновательное обогащение — 2 060 000 рублей, которые были переведены мошенникам.
Сам владелец пластиковой карты Сбера утверждал: он передал её неизвестному в начале 2024 года якобы для сбора благотворительной и гуманитарной помощи. Но оказалось — на неё переводили деньги жертвы мошенников.
