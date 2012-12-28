Все новости
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Политика
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Происшествия
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Здоровье
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Липчанин хотел купить икру в Telegram и перевёл мошенникам 9000 рублей
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
Выборы проходят и в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
Антициклон прочно обосновался в Липецкой области
Погода в Липецке
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике
НЛМК Live
Происшествия
117
сегодня, 17:04

С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей

Мошенник представился мужчине из Долгоруковского района сотрудником банка.

60-летнему жителю Долгоруковского района вернут переведённые мошенникам на «безопасный счёт» 150 000 рублей. Возмещения ущерба с жителя Томска — владельца карты, на которую были перечислены деньги, через суд добилась прокуратура.

«В ходе телефонного разговора мошенник, представившись сотрудником банка, убедил мужчину перевести деньги на «безопасный» банковский счет. Полицией было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установили владельца счета, на который потерпевший перечислил деньги. Им оказался житель города Томска», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура направила в суд по месту жительства владельца карты иск о взыскании с него неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими деньгами. И он был удовлетворён.

Причём это уже не первый подобный случай. Так, Усманский районный суд взыскал с владельца переданной неизвестному банковской карты неосновательное обогащение — 2 060 000 рублей, которые были переведены мошенникам.

Сам владелец пластиковой карты Сбера утверждал: он передал её неизвестному в начале 2024 года якобы для сбора благотворительной и гуманитарной помощи. Но оказалось — на неё переводили деньги жертвы мошенников.
мошенничество
