Команда НЛМК продолжает встречи с ветеранами комбината во дворах

10 сентября на улице Белана Почетный гражданин Липецка, председатель горсовета 2002-2010 годов Валерий Синюц и начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов встречались с ветеранами-металлургами — жителями окрестных домов.

Ветераны на встрече охотно обсуждали благоустройства своего района.Анатолий Гостеев с 1974 по 2016 годы работал в УЖДТ — Управлении железнодорожного транспорта НЛМК. На встрече с коллегами — Валерием Синюцом и Артёмом Голощаповым ветеран первым делом вспомнил добрым словом своих руководителей — на тот момент главного инженера управления железнодорожного транспорта Владимира Киселёва и заместителя директора НЛМК по транспорту Валерия Бойко. Валерий Синюц пообещал передать им привет. После этого перешли к насущным вопросам.Анатолий Гостеев отметил: преобразования в округе — налицо.— В первую очередь, спасибо, что посодействовали в быстром решении двух проблем моего дома №1 по улице Белана: в нашем подвале месяц стояла холодная вода, появились мошки и комары, а сейчас ничего этого нет. Во дворе была яма с кипятком, к тому же огороженная как попало — колёсами, палками и сеткой, недавно после встречи с заместителем главы города там всё починили и яму закопали, — рассказал ветеран НЛМК.Артём Голощапов похвалил управляющую компанию — этот дом первый в микрорайоне, где по просьбе жителей покрасили газовые трубы.Ещё один ветеран НЛМК — Олег Беляев 35 лет трудился в листопрокатных цехах ЛПЦ-5 и ЛПЦ-3.Ветеран поблагодарил фонд «Милосердие» за установку искусственных неровностей — полусфер на Белана, 3. Также Олег Беляев отметил, что забор вокруг палисадника, который был демонтирован коммунальщиками, сегодня наконец-то сварили и поставили.— Вообще, район у нас очень хороший, дома относительно новые — 2002-2006 годов постройки, только порядок надо почаще наводить и деревьев побольше в сквере высадить. И на парк «Молодёжный» обратить внимание не мешает, — попросил металлургов в финале встречи ветеран.Артем Голощапов рассказал – первое, что нужно сделать в парке, это повесить камеры наблюдения, и переговоры с «Ростелекомом» уже идут. А потом можно проводить благоустройство, чтобы избежать вандализма.— Совмещение работы и общественной нагрузки на комбинате всегда приветствовалось. Важно иметь прямой контакт с жителями, слушать и слышать их, отстаивать их интересы. Что липчане подскажут — то и нужно защищать и решать в горсовете, — отметил Валерий Синюц, вспоминая личный опыт работы в городском парламенте.