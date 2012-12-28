Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям
Политика
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Читать все
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
Общество
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
18-летний парень повторно попался пьяным на мопеде
Происшествия
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
Гость украл у 35-летнего липчанина телевизор, сумку с банковскими картами и телефон
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Лучший слесарь-ремонтник НЛМК работает в цехе холодного проката и покрытий
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
160
21 минуту назад

Мотоциклист погиб в Усмани

За сутки еще восемь человек пострадали в дорожных авария.

Вечером 10 сентября в Усмани на улице Карла Маркса 38-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался препятствие. От полученных травм мужчина умер на месте аварии.

В Ельце на трассе «Дон» в столкновении грузовика «Скания» с «ВАЗ-2111» пострадали 26-летний водители легкового автомобиля и пятеро его пассажиров, в том числе дети от 2-х до 7-ми лет.

В Грязях днем на улице Правды вчера столкнулись автомобили «Рено» с 64-летней женщиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 73-летнего водителя. В аварии получили травмы женщина-водитель и 71-летняя пассажирка «Фольксвагена».

Foto_mesta_DTP.(2)(2).jpg

авария
ДТП
0
1
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить