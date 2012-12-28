Сегодня в Липецке: очень страшные истории, фильм культового режиссёра и липчане против формы в школах
Мотоциклист погиб в Усмани
За сутки еще восемь человек пострадали в дорожных авария.
В Ельце на трассе «Дон» в столкновении грузовика «Скания» с «ВАЗ-2111» пострадали 26-летний водители легкового автомобиля и пятеро его пассажиров, в том числе дети от 2-х до 7-ми лет.
В Грязях днем на улице Правды вчера столкнулись автомобили «Рено» с 64-летней женщиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 73-летнего водителя. В аварии получили травмы женщина-водитель и 71-летняя пассажирка «Фольксвагена».
