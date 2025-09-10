Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце

Детям от двух до семи лет.

Около семи утра 10 сентября на 384-м километре трассы «Дон» в Ельце столкнулись столкнулись грузовик и «ВАЗ-2111» под управлением 26-летнего водителя.В аварии получили травмы водитель ВАЗа и пять его пассажиров, в том числе четверо детей от двух до семи лет.«Окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования», — сообщили в Госавтоинспекции.