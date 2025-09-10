Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
сегодня, 09:49
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Детям от двух до семи лет.
В аварии получили травмы водитель ВАЗа и пять его пассажиров, в том числе четверо детей от двух до семи лет.
«Окончательные причины и условия аварии будут установлены в ходе расследования», — сообщили в Госавтоинспекции.
