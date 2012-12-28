Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле

Оказалось — водитель уже повторно сел нетрезвым за руль.

В Измалковском округе направлено в суд уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водителя уже административно наказывали за пьяную езду. Но он снова сел за руль подшофе. Причём на этот раз мужчина опробовал свой спортивный мотоцикл после ремонта.Тест-драйв не задался: на 164-м километре федеральной дороги «Орел-Тамбов» в Измалковском округе водитель не справился с управлением, съехал в кювет и мотоцикл опрокинулся.В ходе следствия мотоциклист признал вину. По части первой статьи 264.1 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав и конфискацией спортивного мотоцикла.