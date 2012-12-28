Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим
Происшествия
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
Происшествия
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Происшествия
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
Общество
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата
Общество
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
Читать все
В Липецке разбили очередную остановку
Происшествия
«Компания «Экотерм» построила на участке под лесопилку общежитие для мигрантов»
Общество
За пьяное смертельное ДТП 33-летний грязинец получил пять лет колонии-поселения
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Экономика
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Лучший слесарь-ремонтник НЛМК работает в цехе холодного проката и покрытий
НЛМК Live
Программа «Депутатский миллион» дала начало точечному благоустройству Юго-Запада Липецка
Общество
Антициклон не пропускает в Липецкую область осадки
Погода в Липецке
На 85-м году жизни умер бывший гендиректор Стагдока Виктор Бондарь
Общество
Читать все
Происшествия
157
28 минут назад

Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле

Оказалось — водитель уже повторно сел нетрезвым за руль.

В Измалковском округе направлено в суд уголовное дело 35-летнего мужчины, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, водителя уже административно наказывали за пьяную езду. Но он снова сел за руль подшофе. Причём на этот раз мужчина опробовал свой спортивный мотоцикл после ремонта.

Тест-драйв не задался: на 164-м километре федеральной дороги «Орел-Тамбов» в Измалковском округе водитель не справился с управлением, съехал в кювет и мотоцикл опрокинулся.

В ходе следствия мотоциклист признал вину. По части первой статьи 264.1 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав и конфискацией спортивного мотоцикла.
ДТП
пьяная езда
0
1
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить