Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
399
сегодня, 07:00
5
Всё самое главное про первый рабочий день недели.
В Липецке 22-24 градуса, облачно с прояснениями и без осадков.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;
- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 9а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества:
- ул. Свободный Сокол;
- ул. Московская, 8, 6б,10, 12, 12а, 79;
- пл. Заводская, 1;
- Поперечный проезд, 1, 1б;
- Северный проезд, 23а, 23б;
- Универсальный проезд, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 14/1, 14а, 15.
В селе Ссёлки обесточат:
- ул.1 Мая;- ул. Гагарина
- ул. Ленина
- ул. Учительская, 5, 7, 9а.
Пробки
Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
День извинений
Сегодня в мире празднуют международный День извинений – что-то типа православного «прощенного воскресения!. Еще сегодня День солидарности журналистов, а также Всероссийский день охотника и рыболова.
213 лет назад 8 сентября 1812 года началось Бородинской сражение. Мы о нём писать ничего не будем, но многие россияне до сих пор считают, что оставившая через несколько дней Москву армия Кутузова одержала в нём победу. Как и в том, что Наполеона разгромила Россия.
В Центральной городской библиотеке (ул. ул. Космонавтов, 15/3) в 18:00 поговорят о другой трагической странице истории, связанной с Соловецким архипелагом (12+).
Ведущий Владислав Колесников расскажет про печально известный СЛОН - Соловецкий лагерь особого назначения, в котором в годы репрессий прошли тяжкие испытания 80 архиереев и 400 священников. То, что им пришлось выдержать, красноречиво подтверждает один факт? 70 их них затем причислены православной церковью к лику святых в роли великомученников.
Об этом лагере на Соловках написаны десятки книг
Весьма нетипичный выбор темы для лекции, ведь даже в школах уже рекомендуют реже говорить о репрессиях при Сталине, культе личности и ГУЛАГе, а делать упор на укрепление страны в это время.
Закладки для книг
Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает в 15:00 на занятие по изготовлению закладок для книг (6+).
Екатерина Позднякова, фото vk.com
Казалось бы, что может быть проще? Но мастерица Екатерина Позднякова научит мастерству изготовления закладок с помощью плетения.
Серая зарплата
31% липчан согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство, выяснили в SuperJob. Стоит отметить, что это высокий процент.
Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет – 34% потенциально готовы согласиться. Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность – 32% и 28% соответственно. Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на заработок в конвертах – 26%, чем те, у кого среднее профессиональное образование – 36%.
47% липчан отвергают подобные предложения.
Дорогие липчане! Вот и осень уже набрала обороты, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
