Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах

В Липецке 22-24 градуса, облачно с прояснениями и без осадков.















- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 9а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.















- Универсальный проезд, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 14/1, 14а, 15.















В селе Ссёлки обесточат:





- ул.1 Мая;





Пробки





Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.

213 лет назад 8 сентября 1812 года началось Бородинской сражение. Мы о нём писать ничего не будем, но многие россияне до сих пор считают, что оставившая через несколько дней Москву армия Кутузова одержала в нём победу. Как и в том, что Наполеона разгромила Россия.















Ведущий Владислав Колесников расскажет про печально известный СЛОН - Соловецкий лагерь особого назначения, в котором в годы репрессий прошли тяжкие испытания 80 архиереев и 400 священников. То, что им пришлось выдержать, красноречиво подтверждает один факт? 70 их них затем причислены православной церковью к лику святых в роли великомученников.









Об этом лагере на Соловках написаны десятки книг

Весьма нетипичный выбор темы для лекции, ведь даже в школах уже рекомендуют реже говорить о репрессиях при Сталине, культе личности и ГУЛАГе, а делать упор на укрепление страны в это время.

Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает в 15:00 на занятие по изготовлению закладок для книг (6+).













Екатерина Позднякова, фото vk.com

31% липчан согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство, выяснили в SuperJob. Стоит отметить, что это высокий процент.









Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет – 34% потенциально готовы согласиться. Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность – 32% и 28% соответственно. Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на заработок в конвертах – 26%, чем те, у кого среднее профессиональное образование – 36%.





47% липчан отвергают подобные предложения.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;С 9:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Свободный Сокол;- ул. Московская, 8, 6б,10, 12, 12а, 79;- пл. Заводская, 1;- Поперечный проезд, 1, 1б;- Северный проезд, 23а, 23б;- ул. Гагарина- ул. Ленина- ул. Учительская, 5, 7, 9а.Сегодня в мире празднуют международный День извинений – что-то типа православного «прощенного воскресения!. Еще сегодня День солидарности журналистов, а также Всероссийский день охотника и рыболова.В Центральной городской библиотеке (ул. ул. Космонавтов, 15/3) в 18:00 поговорят о другой трагической странице истории, связанной с Соловецким архипелагомКазалось бы, что может быть проще? Но мастерица Екатерина Позднякова научит мастерству изготовления закладок с помощью плетения.