Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Блошиный рынок зачистили
Общество
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?
Неделя 48
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Читать все
Блошиный рынок зачистили
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Детсадик, школа, вуз, работа, потом на пенсию — а жить?
Неделя 48
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Серийный вор не мог пройти мимо кофе, плиток шоколада и консервов
Происшествия
Тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Читать все
Общество
399
сегодня, 07:00
5

Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах

Всё самое главное про первый рабочий день недели.

Сухо

В Липецке 22-24 градуса, облачно с прояснениями и без осадков.

P1160646112.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а 32, 32а, 30б, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Кривенкова, 3, 5, 7, стр. 2а;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
- ул. Стаханова, 26, 28, 28а, 30, 30а, 34;
- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 9а, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Свободный Сокол;
- ул. Московская, 8, 6б,10, 12, 12а, 79;
- пл. Заводская, 1;
- Поперечный проезд, 1, 1б;
- Северный проезд, 23а, 23б;
- Универсальный проезд, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 14/1, 14а, 15.

0J2A6242 копия.jpg

В селе Ссёлки обесточат:

- ул.1 Мая;
- ул. Гагарина
- ул. Ленина
- ул. Учительская, 5, 7, 9а.

Пробки

Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


День извинений

Сегодня в мире празднуют международный День извинений – что-то типа православного «прощенного воскресения!. Еще сегодня День солидарности журналистов, а также Всероссийский день охотника и рыболова.

213 лет назад 8 сентября 1812 года началось Бородинской сражение. Мы о нём писать ничего не будем, но многие россияне до сих пор считают, что оставившая через несколько дней Москву армия Кутузова одержала в нём победу. Как и в том, что Наполеона разгромила Россия.

image_07092025085819_17572174999674.jpg

СЛОН

В Центральной городской библиотеке (ул. ул. Космонавтов, 15/3) в 18:00 поговорят о другой трагической странице истории, связанной с Соловецким архипелагом (12+).

Ведущий Владислав Колесников расскажет про печально известный СЛОН - Соловецкий лагерь особого назначения, в котором в годы репрессий прошли тяжкие испытания 80 архиереев и 400 священников. То, что им пришлось выдержать, красноречиво подтверждает один факт? 70 их них затем причислены православной церковью к лику святых в роли великомученников.

brodsky_yuri_03.jpg

Об этом лагере на Соловках написаны десятки книг

Весьма нетипичный выбор темы для лекции, ведь даже в школах уже рекомендуют реже говорить о репрессиях при Сталине, культе личности и ГУЛАГе, а делать упор на укрепление страны в это время.

Закладки для книг

Культурное пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает в 15:00 на занятие по изготовлению закладок для книг (6+).

zQ0PbDMW8Jp6yjZmA9mnYJkvTStQDHsWpBqcStAniWildcn_isPXLr5kKg9qoSy-bWIaJA.jpg

Екатерина Позднякова, фото vk.com

Казалось бы, что может быть проще? Но мастерица Екатерина Позднякова научит мастерству изготовления закладок с помощью плетения.

Серая зарплата

31% липчан согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство, выяснили в SuperJob. Стоит отметить, что это высокий процент.

0J2A0589 копия.jpg

Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет – 34% потенциально готовы согласиться. Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность – 32% и 28% соответственно. Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на заработок в конвертах – 26%, чем те, у кого среднее профессиональное образование – 36%.

47% липчан отвергают подобные предложения.

Дорогие липчане! Вот и осень уже набрала обороты, жизнь несётся вперёд, только успевай следить за происходящим! Жителям Липецкой области сделать это нетрудно: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
1
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алиментщик
3 минуты назад
Очень удобна зарплата в конверте официально 7 000 а в конверте 100 000 , пущай бывшая не в чём себе недосказывает .
Ответить
Интересно
28 минут назад
Это в каких школах уже рекомендуют реже говорить о репрессиях при Сталине, культе личности и ГУЛАГе?
Ответить
Молодой
43 минуты назад
Почему в конвертах ? Да просто многие понимают , что кто у руля , у них свои мир.Многовато отчислений с зарплаты, а отдача маленькая, до пенсии с такой ,, отличной,, медициной доживем и будем ездить с такой в Дубай отдыхать.
Ответить
НКВД
35 минут назад
Не нравится у...бывай отсюда.
Ответить
Ну
4 минуты назад
Не нравится у...бывай отсюда. Куда он может у... бать? В Европу, где только НДФЛ под 50%?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить