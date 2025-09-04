Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
«Стрелок целился точно в сердце»
Из лапы и груди Марыси достали две дробины. Остальные кусочки свинца оставили в теле до следующих операций.
— Врач сказала, что стрелок целился точно в сердце. Если бы в момент выстрела кошка не шагнула вперед и не перекрыла бы лапой грудь, ее убили бы. А так дробь раздробила ей плечевую кость, — сообщила GOROD48 Ольга, хозяйка раненой кошки.
За операцию и первый день лечения Ольга заплатила 20 тысяч рублей. Но это далеко не все расходы. Кошке предстоит еще лечение, а позже — еще одна операция по извлечению из тела мелких кусочков свинца.
Напомним, что кошку подстрелили в селе Сырском на улице Ленина во вторник. Ее хозяйка сразу и не поняла, что случилось, когда кошка приковыляла домой с вывернутой в сторону лапой.
В среду Ольга обратилась в ветеринарную клинику, где кошке сделали рентген. На снимках обнаружились раздробленная плечевая кость и кусочки дроби.
Вначале ветеринар сказала, что поврежденную лапу нужно ампутировать целиком. Но Ольга попросила не делать из кошки инвалида. Кошку прооперировали, но Марыся все равно останется калекой, так как раненая лапа будет короче здоровой.
Хозяйка кошки прямо по телефону позвонила в ближайший к ней отдел полиции и дежурный офицер принял от нее заявление о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.
