Обломки БПЛА повредили два дома
Части беспилотников упали в Ельце и Лебедяни, погибших и пострадавших нет.
«Погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Затем проведём оценку ущерба, чтобы оказать жителям помощь», — пообещал губернатор.
Ночью на территории всей Липецкой области действовал желтый уровень опасности. В Ельце, Елецком, Долгоруковском и Лебедянском районах, Измалковском и Становлянском округах вводился красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
