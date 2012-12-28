Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«КамАЗ» опрокинулся на сельской дороге: пострадал водитель
Происшествия
Читать все
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело прокурора, живодер в Сырском и новые способы мошенничества
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Ночь в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Читать все
Происшествия
790
31 минуту назад

Обломки БПЛА повредили два дома

Части беспилотников упали в Ельце и Лебедяни, погибших и пострадавших нет.

Обломки одного из двух сбитых ночью БПЛА повредили в Лебедяни жилой дом, и разрушили хозпостройку. В Ельце обломки второго беспилотника упали на приусадебный участок: поврежден фасад частного дома, выбиты окна, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Затем проведём оценку ущерба, чтобы оказать жителям помощь», — пообещал губернатор.

Ночью на территории всей Липецкой области действовал желтый уровень опасности. В Ельце, Елецком, Долгоруковском и Лебедянском районах, Измалковском и Становлянском округах вводился красный уровень «Угроза атаки БПЛА».
воздушная тревога
БПЛА
0
2
2
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить