Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем

В Липецке откроются сразу две выставки, будет ещё много интересных мероприятий.

Днём в Липецке 20-22 градуса, переменная облачность и без осадков.















- ул. Студенческий городок, 22.



































А кому-то развлечения доставят прямо на дом. Накануне завтрашнего дня жилого района Сокол сегодня в 17:00 организуют «Праздник с доставкой на дом» во дворе дома на улице Ушинского, 18 (0+).









А в посёлке Матырском праздник прямо сегодня. На площади перед местным ДК (ул. Энергостоителей, 5а) в 18:00 начнутся праздничные гулянья (0+).









На сцене выступят артисты дворца культуры, а также талантливые исполнители из Липецка.

Вот мы и дождались первого после летнего перерыва спектакля в Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толдстого (пл. Театральная, 2). Правда, покажут его не местные артисты, а гости из Рязанского музыкального театра. В 19:00 они представят мюзикл «Лестница для миллионера» (12+).



















Открытие выставки





В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 откроется выставка художника Евгения Сальникова «На стыке жанров» (12+).









В большом зале выставят текстиль, чернолощёную керамику и деревянные предметы крестьянского быта конца XIX – начала XX веков, бытовавшие на Русском Севере. В коллекции редкие экземпляры полотенец, детали кроя крестьянкой одежды, пояса. Хранителем этих бесценных предметов является липецкий предприниматель и коллекционер, почётный член Российской академии художеств Александр Назаров.











Фото vk.com/likm48





Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на первый в сезоне осенний киновечер. В 19:01 будут смотреть и обсуждать фильм «Начало». США, Великобритания, 2010. Фантастический боевик. Режиссёр Кристофер Нолан (16+).



Четыре «Оскара», в том числе приз за «Лучший фильм» в 2011 году. Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна. Но однажды перед дельцом и его командой спецов встаёт новая задача: не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением.









Кадр из фильма





Липецкий киноклоуб «Ностальгия» приглашает вспомнить знаменитого липецкого педагога доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Ефима Пассова (1930-2019). В 12:00 покажут документальный фильм «Ефим Израилевич Пассов. Грани личности» (12+).



Посвящено 95-летию со дня рождения Учителя. Режиссёр знаменитый липецкий режиссёр-документалист, многократный лауреат международных и всероссийских фестивалей Сергей Тихомиров.













Показ состоится в ЛГПУ (ул. Ленина, 42) в корпусе 5, на 4-м этаже, в аудитории №406. Вход свободный.

Этим вопросом сегодня зададутся в «Центре молодёжного чтения» (ул. Неделина, 31а). В 16:00 начнётся семинар «Психосоматика заболеваний» (16+).













Фото vk.com/artur.dariets





Конфликт на работе

Молодежь до 35 лет более склонна к публичному решению конфликта, к этому готовы 18% против 14% среди тех, кто старше.















