В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Общество
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
В Липецке откроются сразу две выставки, будет ещё много интересных мероприятий.
Днём в Липецке 20-22 градуса, переменная облачность и без осадков.
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду
- ул. Игнатьева, 33;
- ул. Лутова, 15;
- ул. Неделина, 31;
- ул. Студенческий городок, 22.
Отключение света
С 09:00 до 16:00 обестоят:
- ул. Дарвина;
- ул. Димитрова;
- ул. Красная;
- ул. Студеновская;
- ул. Чапаева;
- ул. Энергетическая;
- пл. Заводская, 1.
По пятницам заторы в Липецке особенно злые. Справиться помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, которые способны подсказать, как лучше объехать заторы.
В парках пока можно гулять
Ловим последние относительно тёплые деньки, чтобы завершить трудовую неделю сегодня в парках и общественных пространствах (6+). Ниже их расписание на сегодня на графике мэрии Липецка.
Праздник на Соколе
А кому-то развлечения доставят прямо на дом. Накануне завтрашнего дня жилого района Сокол сегодня в 17:00 организуют «Праздник с доставкой на дом» во дворе дома на улице Ушинского, 18 (0+).
Гостей ждет детская анимационная программа и выступление артистов ансамбля народной песни «Зень».
День Матырского
А в посёлке Матырском праздник прямо сегодня. На площади перед местным ДК (ул. Энергостоителей, 5а) в 18:00 начнутся праздничные гулянья (0+).
На сцене выступят артисты дворца культуры, а также талантливые исполнители из Липецка.
Театр
Вот мы и дождались первого после летнего перерыва спектакля в Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толдстого (пл. Театральная, 2). Правда, покажут его не местные артисты, а гости из Рязанского музыкального театра. В 19:00 они представят мюзикл «Лестница для миллионера» (12+).
Открытие выставки
В Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) в 17:00 откроется выставка художника Евгения Сальникова «На стыке жанров» (12+).
В экспозиции всего пять картин, но организаторы утверждают, что ультра-камерное пространство идеально подходит, чтобы оценить творчество автора, близкое к авангардному искусству. К слову, работами Сальникова Центр начинает сезон выставок уже 19-й год подряд.
Что дорого сердцу
А в Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 откроются сразу две выставки под общим названием «То, что сердцу дорого» (6+).
В большом зале выставят текстиль, чернолощёную керамику и деревянные предметы крестьянского быта конца XIX – начала XX веков, бытовавшие на Русском Севере. В коллекции редкие экземпляры полотенец, детали кроя крестьянкой одежды, пояса. Хранителем этих бесценных предметов является липецкий предприниматель и коллекционер, почётный член Российской академии художеств Александр Назаров.
Фото vk.com/likm48
Основу его коллекции составляют ручные прялки XIX – начала XX века, украшенные резьбой и росписью.
Выставка продлится до 16 ноября.
Осенний киновечер
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на первый в сезоне осенний киновечер. В 19:01 будут смотреть и обсуждать фильм «Начало». США, Великобритания, 2010. Фантастический боевик. Режиссёр Кристофер Нолан (16+).
Четыре «Оскара», в том числе приз за «Лучший фильм» в 2011 году. Кобб – талантливый вор, лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна. Но однажды перед дельцом и его командой спецов встаёт новая задача: не украсть идею, а внедрить ее. Если у них получится, это и станет идеальным преступлением.
Кадр из фильма
Личность
Липецкий киноклоуб «Ностальгия» приглашает вспомнить знаменитого липецкого педагога доктора педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Ефима Пассова (1930-2019). В 12:00 покажут документальный фильм «Ефим Израилевич Пассов. Грани личности» (12+).
Посвящено 95-летию со дня рождения Учителя. Режиссёр знаменитый липецкий режиссёр-документалист, многократный лауреат международных и всероссийских фестивалей Сергей Тихомиров.
Показ состоится в ЛГПУ (ул. Ленина, 42) в корпусе 5, на 4-м этаже, в аудитории №406. Вход свободный.
Почему мы болеем?
Этим вопросом сегодня зададутся в «Центре молодёжного чтения» (ул. Неделина, 31а). В 16:00 начнётся семинар «Психосоматика заболеваний» (16+).
Фото vk.com/artur.dariets
Ведущий специалист в этой области Артур Оселедец расскажет много нового о причинах заболеваний и новых методах борьбы с ними.
Конфликт на работе
Большинство липчан и слова не скажут поперёк своему начальнику, 84% заявили SuperJob, что никогда не станут публично обсуждать трудовые споры. Но есть и такие, кто готов рискнуть. 16% считают приемлемым «вынос сора из избы», 7% абсолютно убеждены в этом: «Работа — это не личная жизнь, поэтому публичность здесь допустима»; «Зависит от масштаба беспредела»; «Страна должна знать работодателей, нарушающих законодательство.
Чаще всего к ответным действиям во время конфликта готовы мужчины: 12% «однозначно да» и 10% «скорее да», женщины – гораздо реже: 3% «однозначно да» и 8% «скорее да».
Молодежь до 35 лет более склонна к публичному решению конфликта, к этому готовы 18% против 14% среди тех, кто старше.
Дорогие липчане! На горизонте маячат уже первые выходные осени, а ещё сегодня нужно доделать многие дела. Однако полностью отрешаться от безумного мира в наши дни никак нельзя. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
