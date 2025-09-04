Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет

На месте работают спасатели.

Сегодня в районе Ленинского лесхоза произошло ДТП: автомобиль «Митсубиси Лансер» улетел в кювет. На месте аварии работают спасатели противопожарной службы Липецкой области.Судя по всему, водитель сильно не пострадал: на видео слышно, как он сообщает кому-то по телефону: «Я в аварию попал. Машину разбил». Подробности ДТП уточняются.