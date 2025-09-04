Все новости
7-летний мальчик выпал из окна и погиб
Происшествия
Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Происшествия
Мужчина выпал из трактора и умер
Происшествия
Липецкие медики по кусочкам собирали малышу нос, сломанный мангалом
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
Улицу в Липецке переименовали в честь песни Шуфутинского?
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
В здании автовокзала «Липецк» работают экстренные службы
Происшествия
Новый учебный год начался для более 500 осужденных
Общество
Происшествия
243
19 минут назад

Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет

На месте работают спасатели.

Сегодня в районе Ленинского лесхоза произошло ДТП: автомобиль «Митсубиси Лансер» улетел в кювет. На месте аварии работают спасатели противопожарной службы Липецкой области.

IMG_6678.jpeg+2025-09-04-09.44.05.jpg

IMG_6679.jpeg+2025-09-04-09.44.05.jpg

Судя по всему, водитель сильно не пострадал: на видео слышно, как он сообщает кому-то по телефону: «Я в аварию попал. Машину разбил». Подробности ДТП уточняются.
Комментарии

