Происшествия
19 минут назад
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
На месте работают спасатели.
Судя по всему, водитель сильно не пострадал: на видео слышно, как он сообщает кому-то по телефону: «Я в аварию попал. Машину разбил». Подробности ДТП уточняются.
