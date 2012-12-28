Все новости
В Липецке — большое отключение холодной воды

4 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители Дачного, Матырского, Новой жизни, станции Казинка, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 1б в переулке Виноградном. № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной. № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной. Не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

4 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 52, 56 по улице Катукова, № 6 по улице Кривенкова, № 22 по улице Московской. 

С 09:00 до 17:00 не будет света в домах и зданиях № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 1 на площади Заводской, № 37а по улице Грушевой, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, № 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, №№ 2в, 2д, 2е, 39 по улице 50 лет НЛМК, обесточат улицы Свободный сокол, Малиновую, Моршанскую, Папанина, Физкультурную, Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, переулок Жасминовый, поселки Матырский, Новую жизнь, станцию Казинка.

гражданин
4 минуты назад
Ходить на выборы -это наша с вами святая обязанность и отключение воды нам не помеха !
Р
40 минут назад
Ну и сколько можно. Через день. Ер ещё выборы выиграть хочет
