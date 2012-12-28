Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Общество
сегодня, 16:41
В Липецке — большое отключение холодной воды
4 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители Дачного, Матырского, Новой жизни, станции Казинка, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
4 сентября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 52, 56 по улице Катукова, № 6 по улице Кривенкова, № 22 по улице Московской.
С 09:00 до 17:00 не будет света в домах и зданиях № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, № 1 на площади Заводской, № 37а по улице Грушевой, №№ 1, 9, 16, 22 по улице Ореховой, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, № 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, №№ 2в, 2д, 2е, 39 по улице 50 лет НЛМК, обесточат улицы Свободный сокол, Малиновую, Моршанскую, Папанина, Физкультурную, Владивостокскую, Краснодарскую, Липецкую, Пензенскую, Пришкольную, Южную, переулок Жасминовый, поселки Матырский, Новую жизнь, станцию Казинка.
Комментарии (2)