66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк

Женщине теперь грозит до пяти лет колонии за кражу.

Ещё 16 августа в магазине по улице Пионерской посёлка Лев Толстой у 40-летней женщины был украден кошелёк, в котором были 12 тысяч рублей. В краже подозревают 66-летнюю пенсионерку.«40-летняя женщина выбирала товары для детей. Для удобства она положила кошелек поверх вещей, которые разглядывала, и забыла про него, когда направилась на кассу. Пенсионерка незаметно забрала кошелёк и покинула зал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Кошелёк с деньгами изъят и возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.