сегодня, 09:11
5
66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк
Женщине теперь грозит до пяти лет колонии за кражу.
«40-летняя женщина выбирала товары для детей. Для удобства она положила кошелек поверх вещей, которые разглядывала, и забыла про него, когда направилась на кассу. Пенсионерка незаметно забрала кошелёк и покинула зал», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Кошелёк с деньгами изъят и возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
Комментарии (5)