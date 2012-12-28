Все новости
Происшествия
491
сегодня, 09:11
5

66-летняя пенсионерка присвоила в магазине чужой кошелёк

Женщине теперь грозит до пяти лет колонии за кражу.

Ещё 16 августа в магазине по улице Пионерской посёлка Лев Толстой у 40-летней женщины был украден кошелёк, в котором были 12 тысяч рублей. В краже подозревают 66-летнюю пенсионерку.

«40-летняя женщина выбирала товары для детей. Для удобства она положила кошелек поверх вещей, которые разглядывала, и забыла про него, когда направилась на кассу. Пенсионерка незаметно забрала кошелёк и покинула зал», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Кошелёк с деньгами изъят и возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой —  пять лет лишения свободы.
кража
0
1
0
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Русский
10 минут назад
С 12 тысяч особо не поделишься ни с кем, а с мильонов можно, поэтому и сроки разные.
Ответить
Р
22 минуты назад
Простому 5 лет за 12 тысяч хотя и виноват, миллиарды крадут не виноват или теже 5 лет
Ответить
Лиза
27 минут назад
Вот дура! Чужие вещи брать нельзя!
Ответить
ХА-ХА
36 минут назад
лет 7 назад в москве одному начальнику за кражу более 200 милл рублей 7 лет условно дали ...вот такие законы у нас ...капиталлизм
Ответить
Пять лет???
55 минут назад
А за миллиарды - домашний арест. И ничего больше.
Ответить
