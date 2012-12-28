Все новости
Происшествия
434
47 минут назад

У 42-летнего липчанина арестовали «БМВ X-5»: мужчина в очередной раз попался на пьяной езде

Водитель был лишён прав.

Заместителем прокурора Октябрьского района Липецка направлено в суд уголовное дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в повторной пьяной езде (по части второй статьи 264.1 УК РФ).

24 мая 2022 года липчанин уже был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения (по части первой статьи 264.1 УК РФ) и приговорён к году лишения свободы и лишению прав на три года. Но спустя год — 13 июня 2023 года в три часа ночи мужчина попался на том же самом: по данным следствия, инспекторы ГАИ остановили его пьяным за рулём автомобиля «БМВ X-5» в районе дома №37 по улице Меркулова в Липецке. От проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, что приравнивается к установлению факта пьяной езды.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до шести лет, а также конфискация автомобиля. Постановлением суда на «БМВ X-5» уже наложен арест.
