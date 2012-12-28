Все новости
НЛМК Live
250
сегодня, 15:57
5

На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2

На Новолипецком металлургическом комбинате после капитального ремонта открыли здравпункт конвертерного цеха №2. Ежедневно предсменный осмотр в нем проходят более 200 человек. В обновленном здравпункте сотрудников будет принимать не только фельдшер, но и врач. 

В здравпункте заменили коммуникации, обновили интерьер и закупили медицинскую мебель. После ремонта появилась удобная зона ожидания и кабинет для приема врача. Вскоре расширится и перечень медицинских услуг для сотрудников. В здравпункте можно будет посетить цехового терапевта и сделать массаж.

— Отличный ремонт сделали. Отметил, что хорошо поработали с организацией пространства. Кабинет для предсменных осмотров стал просторнее, в коридоре появились кулер и удобные кресла. Но особенно радует, что теперь терапевт будет в шаговой доступности от рабочего места, — рассказал машинист крана конвертерного цеха №2 НЛМК Александр Хлебородов. 

здравпункт_2 (1).jpg

Цеховые здравпункты ежедневно посещают тысячи сотрудников комбината. Здесь проходят предсменный осмотр, вакцинацию, получают медицинскую помощь и направление к врачам Центра здоровья НЛМК. 

— Здравпункт конвертерного цеха №2 был укомплектован и медицинским персоналом, и современным оборудованием, но мы хотели создать более комфортные условия для пациентов и для медиков. И у нас это получилось — сейчас здравпункт похож на современную клинику с красивым интерьером и удобной логистикой, — поделилась руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине НЛМК Рита Шамсутдинова. 

Комплексная программа реновации цеховых здравпунктов на НЛМК стартовала два года назад, за это время их обновили уже шесть. К 2028 году на комбинате планируют отремонтировать все здравпункты. 

здравоохранение

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Чичи гага
сегодня, 17:42
Ну теперь заживем!
Ответить
А что
сегодня, 17:40
он корвентирует, умников?
Ответить
Чикаго
сегодня, 17:38
Я там сегодня был! Красотища! И медицина на высшем уровне! И фельдшера просто супер! И цех прекрасный. Я вообще обожаю здравпункты Нлмк. А ещё больше мне нравится комбинат! И мой родной город Липецк! Надеюсь , что теперь болезней будет меньше. А помощь будет оказана всем желающим и нуждающимся!
Ответить
Конвертируемый
сегодня, 16:28
Да не конвертер, а конвертор
Ответить
Гость
29 минут назад
Можно и так и так
Ответить
