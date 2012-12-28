На НЛМК отремонтировали здравпункт конвертерного цеха №2

На Новолипецком металлургическом комбинате после капитального ремонта открыли здравпункт конвертерного цеха №2. Ежедневно предсменный осмотр в нем проходят более 200 человек. В обновленном здравпункте сотрудников будет принимать не только фельдшер, но и врач.





В здравпункте заменили коммуникации, обновили интерьер и закупили медицинскую мебель. После ремонта появилась удобная зона ожидания и кабинет для приема врача. Вскоре расширится и перечень медицинских услуг для сотрудников. В здравпункте можно будет посетить цехового терапевта и сделать массаж.— Отличный ремонт сделали. Отметил, что хорошо поработали с организацией пространства. Кабинет для предсменных осмотров стал просторнее, в коридоре появились кулер и удобные кресла. Но особенно радует, что теперь терапевт будет в шаговой доступности от рабочего места, — рассказал машинист крана конвертерного цеха №2 НЛМК Александр Хлебородов.Цеховые здравпункты ежедневно посещают тысячи сотрудников комбината. Здесь проходят предсменный осмотр, вакцинацию, получают медицинскую помощь и направление к врачам Центра здоровья НЛМК.— Здравпункт конвертерного цеха №2 был укомплектован и медицинским персоналом, и современным оборудованием, но мы хотели создать более комфортные условия для пациентов и для медиков. И у нас это получилось — сейчас здравпункт похож на современную клинику с красивым интерьером и удобной логистикой, — поделилась руководитель направления по охране профессионального здоровья и медицине НЛМК Рита Шамсутдинова.Комплексная программа реновации цеховых здравпунктов на НЛМК стартовала два года назад, за это время их обновили уже шесть. К 2028 году на комбинате планируют отремонтировать все здравпункты.