Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета

Всё про День знаний и начало осени.

Осень словно решила подшутить над липчанами и в первый же день подарит температуру, которую мы не знали даже в августе – 30-32 градуса. Тоски по ушедшему лету добавит и солнечная сухая погода, осадков не предвидится.















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:



- ул. Плеханова, 65;

- ул. Стаханова, 3, 5, 9.











Не смогут умыться, вернувшись со школьной линейки, и жители частного сектора на улицах Взлётной, Коттеджной, в переулках Лирическом, Маргелова, Туманном.





Отключение света





- садоводчество «Монтажник».















За парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников. Линейки в школах города сегодня будут проходить весь день в соответствие с внутренним расписанием учебных заведений. Ещё 1 сентября вновь станет безалкогольным – с 2012 года у нас действует запрет на продажу спиртного в День знаний. Не продадут его и сегодня, за исключением кафе и ресторанов.















Школьники по-разному могут отметить сегодняшний день. Например, в оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) сегодня с 10:00 до 16:00 всем учащимся можно будет посмотреть на экзотические растения бесплатно.















В парке Победы в 17:30 начнутся вечерние гулянья по случаю Дня знаний (0+). Праздник с участием местных артистов будет называться «Очень классный день!».















Можно будет испытать себя в интеллектуальных заданиях. Участие бесплатное.











Фото vk.com/lib48ru





Пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает начать учебный год с рукоделия. С 12:00 и в течение всего дня будут проходить мастер классы по росписи эко игрушек от Наталии Забровской (6+).













Фото vk.com/skazkinataliizabr





В 12:00 и 13:00 начнутся уроки по рисованию «Царская рыба в стиле дудлинг» с Натальей Казаковой (6+).



В 16:00 стартует занятие «Закладка для книги макраме» от Екатерины Поздняковой (6+).

С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Айвазовского 7;- ул. Барабанщикова А.В.;- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17;- ул. Бахаева С.А.;- ул. Б. Хмельницкого 3, 3а;- ул. Грушевая;- ул. Гоголя 2;- ул. Дальняя, 13, 15, 31;- ул. Доватора, 1, 2, 4, 4/1, 41, 4а, 4а/1, 4б, 6, 6а, 7а, 8;- ул. Знаменского В.И.;- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;- ул. Кирова 13, 21, 26, 35;- ул. Комсомольская 22;- ул. Котовского 23;- ул. Красивая, 6а;- ул. Лозовая, 5, 9, 12, 30;- ул. Малиновая;- ул. Механизаторов;- ул. Моршанская;- ул. Московская 6;- ул. Нектарная, 16, 18;- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22, 23, 27, 32, 34, 38а;- ул. Папанина;- ул. Папина, 9, 11а;- ул. Полунина А.И.;- ул. Радужная 7;- ул. Фиалковая 4;- ул. Черешневая д. 8;- ул. Чкалова;- ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;- ул. Физкультурная;- ул. Юных Натуралистов 11, 13, 15;- пр-кт. Победы 70б, 76;- пер. Володи Дубинина;- пер. Жасминовый;- пер. Ивана Кочубея 1;- пер. Павлика Морозова 3, 9;- пос. Матырский.- садоводчество «Дачный 1»;- садоводчество «Дачный - 2»;- садоводчество «Металлург 3»;Понедельник, начало учебного года – всё это вызывает тревогу на дорожное движение в городе. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 11:00 приготовил для желающих интерактивную программу «Уроки наизнанку: весёлые задания для ума»