Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета
Всё про День знаний и начало осени.
Осень словно решила подшутить над липчанами и в первый же день подарит температуру, которую мы не знали даже в августе – 30-32 градуса. Тоски по ушедшему лету добавит и солнечная сухая погода, осадков не предвидится.
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Плеханова, 65;
- ул. Стаханова, 3, 5, 9.
Не смогут умыться, вернувшись со школьной линейки, и жители частного сектора на улицах Взлётной, Коттеджной, в переулках Лирическом, Маргелова, Туманном.
Отключение света
- ул. Айвазовского 7;
- ул. Барабанщикова А.В.;
- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17;
- ул. Бахаева С.А.;
- ул. Б. Хмельницкого 3, 3а;
- ул. Грушевая;
- ул. Гоголя 2;
- ул. Дальняя, 13, 15, 31;
- ул. Доватора, 1, 2, 4, 4/1, 41, 4а, 4а/1, 4б, 6, 6а, 7а, 8;
- ул. Знаменского В.И.;
- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;
- ул. Кирова 13, 21, 26, 35;
- ул. Комсомольская 22;
- ул. Котовского 23;
- ул. Красивая, 6а;
- ул. Лозовая, 5, 9, 12, 30;
- ул. Малиновая;
- ул. Механизаторов;
- ул. Моршанская;
- ул. Московская 6;
- ул. Нектарная, 16, 18;
- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Папанина;
- ул. Папина, 9, 11а;
- ул. Полунина А.И.;
- ул. Радужная 7;
- ул. Фиалковая 4;
- ул. Черешневая д. 8;
- ул. Чкалова;
- ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;
- ул. Физкультурная;
- ул. Юных Натуралистов 11, 13, 15;
- пр-кт. Победы 70б, 76;
- пер. Володи Дубинина;
- пер. Жасминовый;
- пер. Ивана Кочубея 1;
- пер. Павлика Морозова 3, 9;
- пос. Матырский.
- садоводчество «Дачный 1»;
- садоводчество «Дачный - 2»;
- садоводчество «Металлург 3»;
- садоводчество «Монтажник».
Понедельник, начало учебного года – всё это вызывает тревогу на дорожное движение в городе. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.
День знаний
За парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников. Линейки в школах города сегодня будут проходить весь день в соответствие с внутренним расписанием учебных заведений. Ещё 1 сентября вновь станет безалкогольным – с 2012 года у нас действует запрет на продажу спиртного в День знаний. Не продадут его и сегодня, за исключением кафе и ресторанов.
Школьники по-разному могут отметить сегодняшний день. Например, в оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) сегодня с 10:00 до 16:00 всем учащимся можно будет посмотреть на экзотические растения бесплатно.
В парке Победы в 17:30 начнутся вечерние гулянья по случаю Дня знаний (0+). Праздник с участием местных артистов будет называться «Очень классный день!».
Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 11:00 приготовил для желающих интерактивную программу «Уроки наизнанку: весёлые задания для ума» (12+).
Можно будет испытать себя в интеллектуальных заданиях. Участие бесплатное.
Фото vk.com/lib48ru
Пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает начать учебный год с рукоделия. С 12:00 и в течение всего дня будут проходить мастер классы по росписи эко игрушек от Наталии Забровской (6+).
Фото vk.com/skazkinataliizabr
В 12:00 и 13:00 начнутся уроки по рисованию «Царская рыба в стиле дудлинг» с Натальей Казаковой (6+).
В 16:00 стартует занятие «Закладка для книги макраме» от Екатерины Поздняковой (6+).
Дорогие липчане! Поздравляем причастных с началом учебного года – учителей, родителей, школьников. Желаем юным жителям города хорошо учиться, налегать на русский язык, который стоит выучить хотя бы для того, чтобы читать новости на GOROD48. Это очень удобно: прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно, все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
