Общество
1475
сегодня, 07:00
12

Сегодня в Липецке: откосить не получится – школа зовёт, 273 дня до лета

Всё про День знаний и начало осени.

Жарища

Осень словно решила подшутить над липчанами и в первый же день подарит температуру, которую мы не знали даже в августе – 30-32 градуса. Тоски по ушедшему лету добавит и солнечная сухая погода, осадков не предвидится.

_DSC4397.JPG

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Плеханова, 65;
- ул. Стаханова, 3, 5, 9.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_d4436f10.jpg

Не смогут умыться, вернувшись со школьной линейки, и жители частного сектора на улицах Взлётной, Коттеджной, в переулках Лирическом, Маргелова, Туманном.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Айвазовского 7;
- ул. Барабанщикова А.В.;
- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17;
- ул. Бахаева С.А.;
- ул. Б. Хмельницкого 3, 3а;
- ул. Грушевая;
- ул. Гоголя 2;
- ул. Дальняя, 13, 15, 31;
- ул. Доватора, 1, 2, 4, 4/1, 41, 4а, 4а/1, 4б, 6, 6а, 7а, 8;
- ул. Знаменского В.И.;
- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;
- ул. Кирова 13, 21, 26, 35;
- ул. Комсомольская 22;
- ул. Котовского 23;
- ул. Красивая, 6а;
- ул. Лозовая, 5, 9, 12, 30;
- ул. Малиновая;
- ул. Механизаторов;
- ул. Моршанская;
- ул. Московская 6;
- ул. Нектарная, 16, 18;
- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Папанина;
- ул. Папина, 9, 11а;
- ул. Полунина А.И.;
- ул. Радужная 7;
- ул. Фиалковая 4;
- ул. Черешневая д. 8;
- ул. Чкалова;
- ул. Школьная, 9, 24, 26, 28;
- ул. Физкультурная;

- ул. Юных Натуралистов 11, 13, 15;

- пр-кт. Победы 70б, 76;

- пер. Володи Дубинина;
- пер. Жасминовый;
- пер. Ивана Кочубея 1;
- пер. Павлика Морозова 3, 9;

- пос. Матырский.

- садоводчество «Дачный 1»;
- садоводчество «Дачный - 2»;
- садоводчество «Металлург 3»;
- садоводчество «Монтажник».

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

Пробки

Понедельник, начало учебного года – всё это вызывает тревогу на дорожное движение в городе. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


День знаний

За парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников. Линейки в школах города сегодня будут проходить весь день в соответствие с внутренним расписанием учебных заведений. Ещё 1 сентября вновь станет безалкогольным – с 2012 года у нас действует запрет на продажу спиртного в День знаний. Не продадут его и сегодня, за исключением кафе и ресторанов.

v2a4pjqsau0a80asccum07jccjmegm11.jpg

Живая природа

Школьники по-разному могут отметить сегодняшний день. Например, в оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) сегодня с 10:00 до 16:00 всем учащимся можно будет посмотреть на экзотические растения бесплатно.

95lro0csaa83u1vrf0d68f40llrn1tlz.jpg

Гулянья

В парке Победы в 17:30 начнутся вечерние гулянья по случаю Дня знаний (0+). Праздник с участием местных артистов будет называться «Очень классный день!».

8f8a6faeeb31200597bd5902928d0c21.jpg

Задания для ума

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 11:00 приготовил для желающих интерактивную программу «Уроки наизнанку: весёлые задания для ума» (12+).
Можно будет испытать себя в интеллектуальных заданиях. Участие бесплатное.

29TfESaY36jFW_BZxFoiftZBSg4L3gOgf7Jljj0hnkcd3LW-CbIr3fUmkhnaT31HvqHcZGBlSVufHMD_dy6HQT0y.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Мастер-классы

Пространство «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) приглашает начать учебный год с рукоделия. С 12:00 и в течение всего дня будут проходить мастер классы по росписи эко игрушек от Наталии Забровской (6+).

oLe02K0DszzaH36REbWxl4b-EbfNrJHGbS1eVzIulCfPlrLufETEKHcWborpISF1DeIDC7t0yQhSB5vxCNFcwzVM.jpg

Фото vk.com/skazkinataliizabr

В 12:00 и 13:00 начнутся уроки по рисованию «Царская рыба в стиле дудлинг» с Натальей Казаковой (6+).

В 16:00 стартует занятие «Закладка для книги макраме» от Екатерины Поздняковой (6+).

Дорогие липчане! Поздравляем причастных с началом учебного года – учителей, родителей, школьников. Желаем юным жителям города хорошо учиться, налегать на русский язык, который стоит выучить хотя бы для того, чтобы читать новости на GOROD48. Это очень удобно: прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно, все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
2
1
0
6
6

Комментарии (12)

Сначала новые
Блондинка
11 минут назад
С 32 августа, липчанины!!!
Ответить
Александр Н.
сегодня, 09:50
Всех с Днём Знаний,учащимся успехов в учебе,родителям выдержки и спокойствия.
Ответить
Никита
сегодня, 08:27
Лето, ты было офигенным. Увидимся через 8 месяцев.
Ответить
Гость
сегодня, 08:43
Через 9
Ответить
Олег Фролов
сегодня, 08:22
Мой сын сегодня идёт в 5 класс, даже не верится. Грустно немного, что время летит так быстро.
Ответить
Пенс
8 минут назад
А куда он пойдёт после школы, знаешь?
Ответить
Всем
сегодня, 08:19
Кто учится и учит пожелания здоровья,благополучия и успехов.В добрый путь с Богом!!!
Ответить
дилетант
сегодня, 08:11
как связаны между собой запрет на продажу алкоголя и начало учебного года ?
Ответить
ЛГ
сегодня, 08:05
наш нужно образованное новое поколение с новым видением жизни, старое показало свою несостоятельность, двери работодателей для старательных и умных открыты, дерзайте покорять вершины мудрости.
Ответить
Пенс
9 минут назад
Ваше "новое поколение" трескает пиво ночами и убивается на питбайках. Так что хорошая попытка, школьник, иди-ка на уроки.
Ответить
Балтун
54 минуты назад
Верно, но боюсь что уже поздно.
Ответить
житель
сегодня, 08:00
ждем фото загорелых людей с огородов, детишки вам еще с родителями картошку убирать или времена нынче не те?
Ответить
