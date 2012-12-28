Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона

Получив 38 тысяч рублей, ушлый продавец перестал выходить на связь.

Сотрудникам полиции удалось вычислить и привлечь к ответственности жителя Московской области, который обманул ельчанина при продаже на популярной площадке частных объявлений в Интернете.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть полиции Ельца поступило заявление от 18-летнего местного жителя, который рассказал, что договорился о покупке мобильного телефона, перевёл продавцу 38 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь у удалил объявление.Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить причастность к преступлению 27-летнего жителя Московской области. В совершении преступления он признался и пояснил, что, получив деньги, решил не выполнять условия сделки, а сдал телефон в скупку на запчасти.Хитрому жителю столичного региона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.