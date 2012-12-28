Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Общество
317
сегодня, 09:02
4
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Получив 38 тысяч рублей, ушлый продавец перестал выходить на связь.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в дежурную часть полиции Ельца поступило заявление от 18-летнего местного жителя, который рассказал, что договорился о покупке мобильного телефона, перевёл продавцу 38 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь у удалил объявление.
Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить причастность к преступлению 27-летнего жителя Московской области. В совершении преступления он признался и пояснил, что, получив деньги, решил не выполнять условия сделки, а сдал телефон в скупку на запчасти.
Хитрому жителю столичного региона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
0
0
1
0
0
Комментарии (4)