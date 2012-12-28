Пьяный вор-рецидивист обчистил пять садовых домиков

Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель прокурора Советского района Липецка направил в суд уголовное дело ранее судимого липчанина, обвиняемого в кражах вещей из пяти садовых домиков.— По данным следствия, с 30 ноября по 3 декабря 2025 года пьяный мужчина совершил серию краж из садовых домиков на территории одного из садоводческих товариществ Липецка. В домики он проникал, разбивая окна и демонтируя решетки и рольставни. Всего пострадали пять дачников, а общий ущерб превысил 17 000 рублей — частично он возмещен, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Вину мужчина признал. По части второй статьи 158 УК РФ за кражи ему грозит до шести лет лишения свободы.