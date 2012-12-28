В поисках мошенника вышли на друга пострадавшего

33-летний житель Тербунского округа предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Причём потерпевший — его друг.— По версии следствия, в сентябре 2024 года 33-летний мужчина, тайком воспользовавшись мобильным приложением банка в смартфоне своего друга, оформил от его имени кредитную карту с лимитом 150 тысяч рублей, а деньги перевел на свой счет и потратил, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Обвиняемый признал свою вину и вернул другу деньги. Но от уголовного дела это его не спасло. По части первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.