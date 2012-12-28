Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВО
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Читать все
Красный уровень снова объявлен по всей области
Общество
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
60-летняя женщина попала под «Фольксваген» на переходе у Быханова сада
Происшествия
44-летний мужчина заплатил за несостоявшийся интим 38 000 рублей
Происшествия
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Беременные студентки могут рассчитывать на декретные от 74 867 до 103 743 рублей
Общество
Cсора в цветочном сквере на площади Революции закончилась кражей
Происшествия
Владелец «Мерседеса» не платил транспортный налог — придётся вернуть вдвое больше
Общество
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Читать все
Происшествия
546
сегодня, 10:12
7

44-летний мужчина заплатил за несостоявшийся интим 38 000 рублей

А 34-летнего обманули на 260 000 рублей при покупке трактора.

44-летний житель Елецкого района 27 августа пытался заказать интим услуги, выбирая всё новые и новые дополнительные опции, за которые заплатил в общей сложности 38 000 рублей. Но к нему так никто и не приехал. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

Еще одной жертвой мошенников вчера стала 22-летняя липчанка: ее обманули лжесотрудники «Госуслуг» и «Центробанка».  Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом приостановления кредита на её имя девушка лишилась 143 000 рублей.

К 19-летнему парню обратились в Telegram от имени друга и попросили взаймы. Он одолжил 7200 рублей. Но оказалось, что аккаунт его приятеля взломали мошенники.

36-летний липчанин хотел купить на сайте объявлений безвоздушный окрасочный аппарат и перевёл продавцу-мошеннику 25 970 рублей.

34-летнего мужчину обманули на 260 000 рублей при покупке трактора.

А 69-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 200 000 рублей.
мошенничество
0
1
1
1
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
28 минут назад
Пока есть доверчивые дураки, мошенники будут процветать. Алиса в стране дураков.
Ответить
Дополнительные
42 минуты назад
Опции сделали свое дело,а денежки уплыли....
Ответить
Смотритель
50 минут назад
Сколько дураков в стране ужас!!! Толи еще будет . Куда катимся
Ответить
Всего лишь
13 минут назад
82%
Ответить
С Сокола
54 минуты назад
Больше всего понравилась фраза "дополнительные опции" )))))))))
Ответить
Animal planet.
29 минут назад
Точно:))
Ответить
Савелий
55 минут назад
Вспомнилась песенка из детского фильма: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить