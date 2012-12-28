44-летний мужчина заплатил за несостоявшийся интим 38 000 рублей

А 34-летнего обманули на 260 000 рублей при покупке трактора.

44-летний житель Елецкого района 27 августа пытался заказать интим услуги, выбирая всё новые и новые дополнительные опции, за которые заплатил в общей сложности 38 000 рублей. Но к нему так никто и не приехал. Мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.Еще одной жертвой мошенников вчера стала 22-летняя липчанка: ее обманули лжесотрудники «Госуслуг» и «Центробанка». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом приостановления кредита на её имя девушка лишилась 143 000 рублей.К 19-летнему парню обратились в Telegram от имени друга и попросили взаймы. Он одолжил 7200 рублей. Но оказалось, что аккаунт его приятеля взломали мошенники.36-летний липчанин хотел купить на сайте объявлений безвоздушный окрасочный аппарат и перевёл продавцу-мошеннику 25 970 рублей.34-летнего мужчину обманули на 260 000 рублей при покупке трактора.А 69-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 200 000 рублей.