Происшествия
сегодня, 10:12
44-летний мужчина заплатил за несостоявшийся интим 38 000 рублей
А 34-летнего обманули на 260 000 рублей при покупке трактора.
Еще одной жертвой мошенников вчера стала 22-летняя липчанка: ее обманули лжесотрудники «Госуслуг» и «Центробанка». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом приостановления кредита на её имя девушка лишилась 143 000 рублей.
К 19-летнему парню обратились в Telegram от имени друга и попросили взаймы. Он одолжил 7200 рублей. Но оказалось, что аккаунт его приятеля взломали мошенники.
36-летний липчанин хотел купить на сайте объявлений безвоздушный окрасочный аппарат и перевёл продавцу-мошеннику 25 970 рублей.
34-летнего мужчину обманули на 260 000 рублей при покупке трактора.
А 69-летняя женщина перевела на «безопасный счёт» 200 000 рублей.
