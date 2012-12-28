Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели

Обошлись плоскогубцами, без применения болгарки.

Ночью липецкие спасатели при помощи плоскогубцев сняли кольца с распухших пальцев 30-летнего мужчины и 44-летней женщины. К этому моменту кольца буквально впились в кожу пострадавших — на пальцах даже остались глубокие отметины.«На этот раз всё прошло быстро и без применения болгарки. Иногда простая помощь спасателей способна уберечь от больших неприятностей», — рассказали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.