35 минут назад
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Обошлись плоскогубцами, без применения болгарки.
«На этот раз всё прошло быстро и без применения болгарки. Иногда простая помощь спасателей способна уберечь от больших неприятностей», — рассказали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
