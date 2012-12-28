20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии

Липецкий областной суд вынес приговор 50-летнему мужчине по обвинению в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Его действия квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении четырех лиц), и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних).«Установлено, что в ходе общения с несовершеннолетними в Интернете подсудимый совершал действия сексуального характера и развратные действия, а также делился с ними порнографическими материалами», — сообщает пресс-служба судебной системы области.По совокупности преступлений личанину назначено наказание в 20 лет заключения в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.