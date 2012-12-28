20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
292
40 минут назад
2
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
«Установлено, что в ходе общения с несовершеннолетними в Интернете подсудимый совершал действия сексуального характера и развратные действия, а также делился с ними порнографическими материалами», — сообщает пресс-служба судебной системы области.
По совокупности преступлений личанину назначено наказание в 20 лет заключения в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год.
0
0
0
3
2
Комментарии (2)