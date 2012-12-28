Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку

Средняя семья в Липецкой области тратила на услуги ЖКХ 4,5 тысячи рублей в месяц.

Липецкая область заняла 25-е место в рейтинге РИА Новости по доле расходов семей на оплату коммунальных услуг в регионах России. Среднестатистическая семья в нашей области тратила на ЖКУ 8,4% потребительских расходов или 4510,2 рубля в месяц. Доля трат осталась такой же, как и годом ранее.Согласно рейтингу, доля расходов среднестатистической семьи на оплату ЖКУ и топлива в 2024 году варьировалась от 4,6% до 13,6% в разных регионах страны. Минимальный показатель зафиксировали в Ингушетии (4,6%), максимальный — в Новгородской области (13,6%). Не более 10% из общего объема своих потребительских расходов тратят на ЖКУ жители 59 регионов. В среднем по России ежемесячные траты семей на коммунальные услуги в среднем составили 5933 рубля — это 9,4% от общего объема потребительских расходов.Рейтинг основан на средних значениях за четыре квартала прошлого года. Данные за 2023 год были пересчитаны с использованием сопоставимой методологии. В итоговые показатели включены расходы на топливо, необходимое для отопления и освещения жилых помещений.