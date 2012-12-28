Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
Погода в Липецке
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Читать все
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку
Общество
Липецкие работники тамбовской дорожной компании «Аркс-7» семь месяцев ждали зарплату
Происшествия
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
Общество
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Читать все
Общество
742
сегодня, 15:00

Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи

Мэрия выделила деньги на геологические изыскания. Если воду найдут, администрация города решит, как наполнить пруд.  

На прошлой неделе у пруда третьего участка ЛТЗ, депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина вице-мэр Анна Шамаева, главный смотритель Липецка Виталий Лесных и активиста Клуба городского жителя Анны Широких, которая возглавляет  рабочую группу по восстановлению водоема, обсуждали дальнейшее благоустройство его берегов и возможность наполнения водой. 

Напомним, липчане проголосовали за создание зоны отдыха на берегах пруда еще во время онлайн-отбора объектов благоустройства 2022 года. Однако работы начались только в этом году, но и то не в полном объеме. 

Первоначально планировалось комплексно преобразить место отдыха: укрепить берега пруда, оборудовать пирсы, проложить дорожки, смонтировать детскую площадку, лавочки, урны. Но затем, по словам Виталия Лесных, проект пришлось разбить на этапы — пруд пересыхает, и благоустраивать территорию, не решив проблему с его наполнением, нет смысла. В первый этап благоустройства вошли асфальтирование дорожки, снос сухих деревьев, устройство бетонного ограждения территории, устройство резинового покрытия детской площадки. Победитель торгов на эти работы снизил начальную цену контракта с 15,5 миллиона рублей до 11 миллионов. Выполнить контракт он должен к 1 октября, но сделано далеко не все, а рабочих на объекте нет. 

— На календаре 22 августа. Что со сроками, как вы считаете?  Мы успеем до 1 октября? Я считаю, что нет, — спросила главного смотрителя депутат Ольга Митрохина.

—   Мы созванивались с подрядчиком, в ближайшее время он возобновит работы по благоустройству объекта, — заверил Виталий Лесных. 

Главная проблема зоны отдыха — наполнение пруда водой, пока разрабатывался проект благоустройства водоем пересох.

— Это актуальная проблема для жителей всего Тракторного. Пруд я помню с детства. Было очень красивое место, — рассказала активист Клуба городского жителя Анна Широких.

Виталий Лесных сообщил, что в бюджете города зарезервированы 1,6 миллиона рублей на проект восстановления пруда. Подрядчик должен провести геологическую разведку — выяснить, где находится вода, и предложить мероприятия по наполнению пруда. Это может быть устройство глиняного замка, мембрана или скважина.

— То есть в конечном итоге мы получим дорожную карту по реанимированию пруда? — уточнила вице-мэр Анна Шамаева.

— Да. Проектировщик должен будет выполнить эти работы за три месяца — ориентировочно к Новому году мы получаем стоимость работ. Как глава города на встрече говорил, если сумма будет подъемной, мы ее предусмотрим, если космической, то поэтапно будем работать, — ответил Виталий Лесных.

К собравшимся подошла местная жительница Наталья, она пожаловалась на отсутствие дорожек от магазина и аптеки — приходится прыгать через старое бетонное ограждение пруда. Наталье рассказали — проект благоустройства предполагает дорожки-лучи от пруда, которые продлят к соцобъектам. Осталось только согласовать с местными жителями, где удобнее их сделать. 

— Мы видим, что недостаточно активно идут работы и мы совместно с Анной Широких, контролируем этот проект. Спасибо коллегам из администрации Липецка, которые приехали. Мы фактически сверили часы: что будет сделано до 1 октября подрядчиком, какие мероприятия перенесут на 2026 год. Есть проблема наполнением пруда. Мы видим отклик от мэрии, она прилагает максимум усилий, чтобы это место было восстановлено и стало объектом комфортной городской среды, — резюмировала Ольга Митрохина.

пруд
благоустройство
Ольга Митрохина
4
0
1
2
1
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить