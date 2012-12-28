Общество
742
сегодня, 15:00
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Мэрия выделила деньги на геологические изыскания. Если воду найдут, администрация города решит, как наполнить пруд.
Напомним, липчане проголосовали за создание зоны отдыха на берегах пруда еще во время онлайн-отбора объектов благоустройства 2022 года. Однако работы начались только в этом году, но и то не в полном объеме.
Первоначально планировалось комплексно преобразить место отдыха: укрепить берега пруда, оборудовать пирсы, проложить дорожки, смонтировать детскую площадку, лавочки, урны. Но затем, по словам Виталия Лесных, проект пришлось разбить на этапы — пруд пересыхает, и благоустраивать территорию, не решив проблему с его наполнением, нет смысла. В первый этап благоустройства вошли асфальтирование дорожки, снос сухих деревьев, устройство бетонного ограждения территории, устройство резинового покрытия детской площадки. Победитель торгов на эти работы снизил начальную цену контракта с 15,5 миллиона рублей до 11 миллионов. Выполнить контракт он должен к 1 октября, но сделано далеко не все, а рабочих на объекте нет.
— На календаре 22 августа. Что со сроками, как вы считаете? Мы успеем до 1 октября? Я считаю, что нет, — спросила главного смотрителя депутат Ольга Митрохина.
— Мы созванивались с подрядчиком, в ближайшее время он возобновит работы по благоустройству объекта, — заверил Виталий Лесных.
Главная проблема зоны отдыха — наполнение пруда водой, пока разрабатывался проект благоустройства водоем пересох.
— Это актуальная проблема для жителей всего Тракторного. Пруд я помню с детства. Было очень красивое место, — рассказала активист Клуба городского жителя Анна Широких.
Виталий Лесных сообщил, что в бюджете города зарезервированы 1,6 миллиона рублей на проект восстановления пруда. Подрядчик должен провести геологическую разведку — выяснить, где находится вода, и предложить мероприятия по наполнению пруда. Это может быть устройство глиняного замка, мембрана или скважина.
— То есть в конечном итоге мы получим дорожную карту по реанимированию пруда? — уточнила вице-мэр Анна Шамаева.
— Да. Проектировщик должен будет выполнить эти работы за три месяца — ориентировочно к Новому году мы получаем стоимость работ. Как глава города на встрече говорил, если сумма будет подъемной, мы ее предусмотрим, если космической, то поэтапно будем работать, — ответил Виталий Лесных.
К собравшимся подошла местная жительница Наталья, она пожаловалась на отсутствие дорожек от магазина и аптеки — приходится прыгать через старое бетонное ограждение пруда. Наталье рассказали — проект благоустройства предполагает дорожки-лучи от пруда, которые продлят к соцобъектам. Осталось только согласовать с местными жителями, где удобнее их сделать.
— Мы видим, что недостаточно активно идут работы и мы совместно с Анной Широких, контролируем этот проект. Спасибо коллегам из администрации Липецка, которые приехали. Мы фактически сверили часы: что будет сделано до 1 октября подрядчиком, какие мероприятия перенесут на 2026 год. Есть проблема наполнением пруда. Мы видим отклик от мэрии, она прилагает максимум усилий, чтобы это место было восстановлено и стало объектом комфортной городской среды, — резюмировала Ольга Митрохина.
4
0
1
2
1