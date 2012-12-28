В Липецкой области пройдут дожди

Температура воздуха по-прежнему ниже нормы.

В ближайшие трое суток погоду в Липецкой области будет определять обширный циклон с центром над северо-западом европейской территории России. Периодически будут идти дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, ночью немного слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек, при грозах порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем — от +16 до +21.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью на улице от +7 до +9 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.День 26 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 2 градуса тепла.