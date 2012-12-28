Все новости
Происшествия
39
14 минут назад
1

По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей

Мальчика напугали тем, что счета родственников находятся в опасности.

62-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД по Ельцу, с ее карты внук перевел мошенникам 95 000 рублей.

«Внуку женщины на телефон позвонил сотрудник «министерства финансов» и сообщил, что счета родственников мальчика находятся в опасности, и деньги нужно защитить от мошенников. Мальчик так и сделал, переведя 95 000 рублей на «безопасный» счет», — рассказали в полиции.

Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
7 минут назад
Пионер должен быть вежливым !
Ответить
