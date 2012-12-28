Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Происшествия
Мальчика напугали тем, что счета родственников находятся в опасности.
«Внуку женщины на телефон позвонил сотрудник «министерства финансов» и сообщил, что счета родственников мальчика находятся в опасности, и деньги нужно защитить от мошенников. Мальчик так и сделал, переведя 95 000 рублей на «безопасный» счет», — рассказали в полиции.
Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
