По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей

Мальчика напугали тем, что счета родственников находятся в опасности.

62-летняя ельчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД по Ельцу, с ее карты внук перевел мошенникам 95 000 рублей.«Внуку женщины на телефон позвонил сотрудник «министерства финансов» и сообщил, что счета родственников мальчика находятся в опасности, и деньги нужно защитить от мошенников. Мальчик так и сделал, переведя 95 000 рублей на «безопасный» счет», — рассказали в полиции.Следственным отделом ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».