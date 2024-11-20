Выходные в Липецке: «Ночь кино», «Металлург» зовёт «12-го игрока» установить новый рекорд

Читай и не пропустишь главные события уикенда.

Выходные готовятся словно предупредить липчан о скорой осени. В субботу, 23 августа, температура воздуха днём составит 23-21 градус; в воскресенье, 24 августа будет чуть прохладнее – 20-22 градуса.















Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, Перова, У. Громовой, в переулках Балакирева, Яблочкина, на проезде Потапова.















- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7.



























Ночь кино



В субботу, 23 августа, на большой экране в районе Городища проведут показы фильмов в рамках «Ночи кино» (6+). Расписание кинопоказов ниже.













Мероприятия «Ночи кино» пройдут также в ОЦКНТ, Городском дворце культуры, Дому музыки, ДК «Сокол», ДК «Рудничной», ДК «Матыра», начало 23 августа в 16:00. Показывать будут те же фильмы, что и на Городище, но везде в разном порядке.

23 августа пройдут:



12:00 – «Липецкая земля».

16:00 – «Древнейшая история Липецкого края».















Отличный завершением уикенда может стать поход 24 августа к 18:00 на площадь перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на выступления VI сезона ART-PROEKTа «Голоса улиц» (6+).













Кино

В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато попугай может. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать…











Впервые за долгие годы болельщики начали возвращаться на трибуны Центрального стадиона «Металлург» (ул. Первомайская, 59). На прошлую игру пришли уже более 3 тысяч зрителей, что стало рекордом нескольких сезонов. Сейчас «Металлург» объявил клич в социальных сетях – призывают к новому рекорду, чтобы команду поддержали 3,5 – 4 тысячи.











Команда Дмитрия Бугакова демонстрирует симпатичный футбол, во втором круге ни разу не проиграла, а встреча с туляками для неё – прекрасный шанс вплотную приблизиться к лидеру. Пока «Металлург» на 3-м месте но при помощи «12-го игрока» хочет быть на вершине.

Незабываемые эмоции подарят: Владимир Стасёв вместе с коллективом эстрадно-спортивного танца «Бис»; молодой солист Тимур Борисов с хитами из кинофильмов; дуэт «Бабье лето», образцовый хореографический коллектив «Импульс, кавер-группа THE IDOLS. Ведущим вечера выступит заслуженный артист Липецкой области Игорь Пронин.

А внутри ОЦНКТ в уютном кинозале 24 августа в 19:30 желающие смогут посмотреть семейную комедию

Россия, 2024. Режиссёр Олег Асадулин

Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцин, Ефим Шифрин.

Футбольным матч «Металлурга» и тульского «Арсенала-2» состоится в воскресенье, 24 августа, в 17:00