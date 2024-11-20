Все новости
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Желтый и красный уровни опасности объявлены снова
Происшествия
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
Выходные в Липецке: «Ночь кино», «Металлург» зовёт «12-го игрока» установить новый рекорд
Общество
Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля
Общество
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду
Общество
Общество
228
сегодня, 09:00
4

Выходные в Липецке: «Ночь кино», «Металлург» зовёт «12-го игрока» установить новый рекорд

Читай и не пропустишь главные события уикенда.

Сегодня будут танцы

Начинаем рубрику с музыкального номера «В плену воображения» от народного от ансамбля эстрадного танца «Ритм» имени заслуженного работника культуры РФ Валерия Бурана. Юные танцоры недавно продемонстрировали своё мастерство на сцене ОЦКНТ 2025 г. Руководитель коллектива Евгения Черненилова. Видео Аркадий и Максима Свиридовых.



Дожди

Выходные готовятся словно предупредить липчан о скорой осени. В субботу, 23 августа, температура воздуха днём составит 23-21 градус; в воскресенье, 24 августа будет чуть прохладнее – 20-22 градуса.

DSC06618112.jpg

Оба выходных дня «смочат» небольшие дожди.

Отключение воды

23 августа с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 50 лет НЛМК;
- ул. Гоголя, 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41;
- ул. Союзная, 15;
- ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
- пер. Балакирева, 1.

Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Гоголя, Перова, У. Громовой, в переулках Балакирева, Яблочкина, на проезде Потапова.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.09_f6dced3f.jpg

24 августа с 10:00 до конца ремонта испытают неудобства:

- ул. 50 лет НЛМК;
- ул. Энергостроителей, 6, 8, 7, 7а, 9, 10,11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22,23.

Отключение света

24 августа с 10:00 до 14:00 обесточат:

- ул. Ангарская, 1, 31в, 31г, 31д, 31е, 35а;
- ул. Взлетная;
- ул. Детская, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24;
- ул. Коттеджная, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Маргелова;
- ул. Романовская, 1-10;
- ул. Юношеская, 99.
- пер. Туманный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

tuxv9q5kvzmkr19t7rrvemnb1i5elj6f.jpg

В парках и общественных пространствах

На графике мэрии можно увидеть список мероприятий, которые пройдут на свежем воздухе.

hMLUtkxXqN5zG-DsEcvdz0boyxhuhpujiAI1qDa8574copFaf99FgY47vMkK-TAaSPQjji8LNLsJpdNv4zCJkOkc.jpg

8NPnnTBfPu3RjhX_C7QrHjGGfYUM4cJXQZesNUFlpQRyXAdm0XRaA_-0Vwpwy1QWMcDUPF2DRZjoyLCKShNrJv-K.jpg


Ночь кино

В субботу, 23 августа, на большой экране в районе Городища проведут показы фильмов в рамках «Ночи кино» (6+). Расписание кинопоказов ниже.

56.jpg

Мероприятия «Ночи кино» пройдут также в ОЦКНТ, Городском дворце культуры, Дому музыки, ДК «Сокол», ДК «Рудничной», ДК «Матыра», начало 23 августа в 16:00. Показывать будут те же фильмы, что и на Городище, но везде в разном порядке.

Экскурсии выходного дня

Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на сборные экскурсии.

23 августа пройдут:

12:00 – «Липецкая земля».
16:00 – «Древнейшая история Липецкого края».

e7IJGXfheME.jpg

24 августа состоятся:

12:00 «Липецкий край в годы войны».
16:00 «Природа Липецкой области».

Стоимость экскурсий символическая, а для молодёжи до 22 лет вход бесплатный.

«Голоса улиц»

Отличный завершением уикенда может стать поход 24 августа к 18:00 на площадь перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на выступления VI сезона ART-PROEKTа «Голоса улиц» (6+).

m9eotzgwj2wulftuii6alj5914vi1lms.jpg

Незабываемые эмоции подарят: Владимир Стасёв вместе с коллективом эстрадно-спортивного танца «Бис»; молодой солист Тимур Борисов с хитами из кинофильмов; дуэт «Бабье лето», образцовый хореографический коллектив «Импульс, кавер-группа THE IDOLS. Ведущим вечера выступит заслуженный артист Липецкой области Игорь Пронин.

Кино

А внутри ОЦНКТ в уютном кинозале 24 августа в 19:30 желающие смогут посмотреть семейную комедию «Возвращение попугая Кеши». Россия, 2024. Режиссёр Олег Асадулин (6+).

В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато попугай может. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать…


В ролях: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцин, Ефим Шифрин.

Побьёт ли «Металлург» рекорд посещаемости?

Футбольным матч «Металлурга» и тульского «Арсенала-2» состоится в воскресенье, 24 августа, в 17:00 (6+).

Впервые за долгие годы болельщики начали возвращаться на трибуны Центрального стадиона «Металлург» (ул. Первомайская, 59). На прошлую игру пришли уже более 3 тысяч зрителей, что стало рекордом нескольких сезонов. Сейчас «Металлург» объявил клич в социальных сетях – призывают к новому рекорду, чтобы команду поддержали 3,5 – 4 тысячи.

IMG_1913.JPG

Команда Дмитрия Бугакова демонстрирует симпатичный футбол, во втором круге ни разу не проиграла, а встреча с туляками для неё – прекрасный шанс вплотную приблизиться к лидеру. Пока «Металлург» на 3-м месте но при помощи «12-го игрока» хочет быть на вершине.

Дорогие липчане! Выходные обещают быть насыщенными и весёлыми. Желаем вам отлично отдохнуть, но при этом рекомендуем поглядывать одним глазком и за окружающим миром, который в наше время нельзя оставлять без присмотра. Следить за новостями проще всего на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком, от глаз которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Выходные в Липецке
Комментарии (4)

Ну
59 минут назад
Да, комментарий ты же как то написал...
Ответить
Ну
сегодня, 09:26
Да, комментарий ты же как то написал...
Ответить
Да
сегодня, 09:12
Только сотовой связи с интернетом нет , вопрос - где и как следить ? (За изминениями)
Ответить
Э
18 минут назад
А тут ты пером на стекле телефона написал)))
Ответить
