18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет
При досмотре девушки нашли 17 свертков, в которых было более 24 грамма наркотиков.
«В ходе расследования установлено, что в июне этого года обвиняемая нашла криминальную подработку в одном из мессенджеров. На протяжении недели девушка получала от куратора координаты оборудованных тайников с N-метилэфедроном, который она должна была фасовать на разовые дозы и сбывать. Но девушку задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Липецку», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
При досмотре девушки изъято 17 свертков с полимерными пакетиками, в которых было более 24 грамма наркотиков. А из ранее оборудованных ей закладок изъяты четыре свертка с более 2,5 грамма наркотиков.
Липчанке грозит до 20 лет лишения свободы.
