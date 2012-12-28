18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет

При досмотре девушки нашли 17 свертков, в которых было более 24 грамма наркотиков.

18-летнюю липчанку ждёт суд по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков и четырёх эпизодах незаконного сбыта наркотиков в значительном размере, организованной группой.«В ходе расследования установлено, что в июне этого года обвиняемая нашла криминальную подработку в одном из мессенджеров. На протяжении недели девушка получала от куратора координаты оборудованных тайников с N-метилэфедроном, который она должна была фасовать на разовые дозы и сбывать. Но девушку задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Липецку», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.При досмотре девушки изъято 17 свертков с полимерными пакетиками, в которых было более 24 грамма наркотиков. А из ранее оборудованных ей закладок изъяты четыре свертка с более 2,5 грамма наркотиков.Липчанке грозит до 20 лет лишения свободы.