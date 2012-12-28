Все новости
18-летняя липчанка неделю поработала закладчицей и теперь может сесть на 20 лет

При досмотре девушки нашли 17 свертков, в которых было более 24 грамма наркотиков.

18-летнюю липчанку ждёт суд по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков и четырёх эпизодах незаконного сбыта наркотиков в значительном размере, организованной группой.

«В ходе расследования установлено, что в июне этого года обвиняемая нашла криминальную подработку в одном из мессенджеров. На протяжении недели девушка получала от куратора координаты оборудованных тайников с N-метилэфедроном, который она должна была фасовать на разовые дозы и сбывать. Но девушку задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Липецку», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

При досмотре девушки изъято 17 свертков с полимерными пакетиками, в которых было более 24 грамма наркотиков. А из ранее оборудованных ей закладок изъяты четыре свертка с более 2,5 грамма наркотиков.

Липчанке грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии (9)

Жесть
8 минут назад
Вот дура девка. В 18 лет жизнь себе сломала.
Скорее
9 минут назад
Это отсутствие мозгов.
Ох
11 минут назад
Ох, дурочка...
САИ
29 минут назад
Это всё отсутствие воспитания, отсутствия работы, учёбы, уверенности в будущем, нет никакой идеологии. Приоритет денег, шмоток, сомнительных развлечений - дикий капитализм.
Правда
15 минут назад
Это не "отсутствие работы", а не желание работать. Все хотят лёгких денег. А за них всегда наступает расплата.
Рыба гниет с головы
18 минут назад
Не у всех к сожалению есть папа и мама, откуда взяться всему хорошему и правильному? Чужая жизнь, чужие ботинки. Так сложились обстоятельства.
аналитик
30 минут назад
Хорошо поработала .бабла подняла ,наверное !
Александр Н.
43 минуты назад
Это всё для отчёта об успешной работе,ловят вот таких глупых,а главные наркодельцы в стороне.
Павел
10 минут назад
Не в стороне, в доле...
