Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?

Представляем главные события наступившей среды.

Днём в Липецке умеренная температура – 22-24 градуса, переменная облачность и без существенных осадков.















С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.















- пер. Уютный, 1, 6.



















Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает держателей «Пушкинских карт» в 16:00 на экскурсию «Древнейшая история Липецкого края» (12+).









В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагают провести вечер среды в интеллектуальной битве «Эрудитариум» (16+).









В БИЦ им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31) в 14:00 пройдёт игра-викторина «Три цвета России» (6+). Юных читателей ждёт медиапрезентация об истории флага, викторина и мастер-класс по изготовлению флажков.











Фото vk.com/bartenevka





Детей и взрослых научат, как вылепить необычную птичку, которая нечасто встречается в нашей местности – удода.











Фото vk.com/kemoklaster





Однако негодующих гораздо больше – 51%: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства».















С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:- ул. 4-й. Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10;- ул. 30 лет Октября, 2;- ул. Амурская, 2, 4;- ул. Бачурина, 2, 5, 8;- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 66, 65, 67, 69, 71;- ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;- ул. Орловская, 31;- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26;- пр-д. Строителей, 4,6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.В это же время о водных процедурах следует забыть жителям частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Ново-Весовой, Орловской, Щарса, в переулках . Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Янкина.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Базарная, 4б;- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Вильямса;- ул. Гражданская, 1б;- ул. Грибоедова;- ул. Добролюбова;- ул. Жактовская;- ул. Зеленая;- ул. Известковая;- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;- ул. Исполкомовская 1е, 5, 7, 8, 11в;- ул. Каменный Лог, 38, 53;- ул. Карла Либкнехта;- ул. Ковалева;- ул. Куйбышева;- ул. Московская, 6;- ул. О. Городовикова, 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83;- ул. Пархоменко, 22-44;- ул. Патриса Лумумбы;- ул. Сафонова;- ул. Свердлова, 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а, 10а, 11, 11а, 12а, 14а, 16, 23, 27б, 49а;- ул. Сурикова;- ул. Радищева;- ул. Римского-Корсакова, 2а, 3в, 6а, 6е, 8б; 10а, 10б, 18а, 22а;- ул. Ударников, 20а, 22;- ул. Фридриха Энгельса;- ул. Энтузиастов, 16-47;- Воронежское шоссе, 12;- пер. Моторный, 1 - 14;- пер. Парковый, 1-11;- пер. Стандартный, 1;В районе Сырского Рудника отключат электроэнергию:- ул. Медицинская, 1, 3, 21;- ул. Прудная, 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11;- ул. Рудничная, 6;- ул. Рябиновая, 11;- ул. Солнечная, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72;- ул. Техническая;- ул. Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 93, 93б, 93в, 93г, 94, 95, 96; 102;- пер. Узорный, 2, 3, 8,14.Кроме того неудобства коснутся садоводческих товариществ «Сокол-1» и «Строитель».Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.Сотрудники познакомят гостей с экспозицией, буквально наполненной артефактами и археологическими находками, некоторым из которых более 20 тысяч лет!Сегодня в 19:01 гостей ждёт художественная викторина. Участвуют команды численностью от 2 до 7 человек.В государственных же библиотеках сегодня пройдёт несколько патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага. Который будут отмечать 22 августа.В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 12:00 состоится игра «Моя страна — Россия» - командное состязание в 3-х турахПридется искать ответы на вопросы по истории, географии, этнографии, литературе и искусству нашей страны.…. Нет, пальцы в рот для свиста пихать не нужно: в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) в18:00 проведут мастер-класс по лепке из глины игрушки-свистульки (6+).37% липчан одобряют инициативу об ограничении звонков в популярных мессенджерах. Они действительно верят, что запрет звонить по WhatsApp и Telegram связан с борьбой против мошенников и других злодеев.Ещё больше недовольных среди молодёжи до 35 лет – 59% и среди людей чей уровень дохода (и, видимо, знаний и образования) выше среднего – от 100 тысяч рублей.