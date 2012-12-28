Все новости
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
Общество
Жителя Грязей судят в Татарстане за поджог автомобиля
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Следом за желтым уровнем объявлен красный
Происшествия
На территории области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Общество
364
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?

Представляем главные события наступившей среды.

Комфортно и сухо

Днём в Липецке умеренная температура – 22-24 градуса, переменная облачность и без существенных осадков.

DSC_088612.jpg

Отключение воды

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.

скважина 2.JPG

С 10:00 до конца ремонта расстанутся с удобствами:

- ул. 4-й. Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. 30 лет Октября, 2;
- ул. Амурская, 2, 4;
- ул. Бачурина, 2, 5, 8;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Гайдара, 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
- ул. Гагарина, 6, 8, 9, 10, 13, 15;
- ул. Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6;
- ул. Интернациональная, 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 66, 65, 67, 69, 71;
- ул. Кротевича, 1, 3, 5, 9а;
- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;
- ул. Орловская, 31;
- ул. Плеханова, 72, 78, 80, 82, 84;
- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;
- ул. Шкатова, 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26;
- пр-д. Строителей, 4,6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.

В это же время о водных процедурах следует забыть жителям частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Ново-Весовой, Орловской, Щарса, в переулках . Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Янкина.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Базарная, 4б;
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Вильямса;
- ул. Гражданская, 1б;
- ул. Грибоедова;
- ул. Добролюбова;
- ул. Жактовская;
- ул. Зеленая;
- ул. Известковая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Исполкомовская 1е, 5, 7, 8, 11в;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Карла Либкнехта;
- ул. Ковалева;
- ул. Куйбышева;
- ул. Московская, 6;
- ул. О. Городовикова, 1д, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83;
- ул. Пархоменко, 22-44;
- ул. Патриса Лумумбы;
- ул. Сафонова;
- ул. Свердлова, 1а, 1у, 2а, 2г, 4а, 6а, 7, 7а, 8а, 9а, 10а, 11, 11а, 12а, 14а, 16, 23, 27б, 49а;
- ул. Сурикова;
- ул. Радищева;
- ул. Римского-Корсакова, 2а, 3в, 6а, 6е, 8б; 10а, 10б, 18а, 22а;
- ул. Ударников, 20а, 22;
- ул. Фридриха Энгельса;
- ул. Энтузиастов, 16-47;

- Воронежское шоссе, 12;

- пер. Моторный, 1 - 14;
- пер. Парковый, 1-11;
- пер. Стандартный, 1;
- пер. Уютный, 1, 6.

nbgml93xmxk7rhviqz9bb476d3by89aj.jpg

В районе Сырского Рудника отключат электроэнергию:

- ул. Медицинская, 1, 3, 21;
- ул. Прудная, 1, 1б, 1д, 2, 2б, 11;
- ул. Рудничная, 6;
- ул. Рябиновая, 11;
- ул. Солнечная, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72;
- ул. Техническая;
- ул. Ударников, 26, 90, 90/1, 90/2, 92, 93, 93б, 93в, 93г, 94, 95, 96; 102;
- пер. Узорный, 2, 3, 8,14.

Кроме того неудобства коснутся садоводческих товариществ «Сокол-1» и «Строитель».

Пробки

Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.


Древнейшая история

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает держателей «Пушкинских карт» в 16:00 на экскурсию «Древнейшая история Липецкого края» (12+).

fde1rxnlup2421xe38wwidcb7u5muuu2.JPG

Сотрудники познакомят гостей с экспозицией, буквально наполненной артефактами и археологическими находками, некоторым из которых более 20 тысяч лет!

Битва умов

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагают провести вечер среды в интеллектуальной битве «Эрудитариум» (16+).

Drmf0jU9MRs.jpg

Сегодня в 19:01 гостей ждёт художественная викторина. Участвуют команды численностью от 2 до 7 человек.

Патриотизм

В государственных же библиотеках сегодня пройдёт несколько патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага. Который будут отмечать 22 августа. 
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 12:00 состоится игра «Моя страна — Россия» - командное состязание в 3-х турах (12+). Придется искать ответы на вопросы по истории, географии, этнографии, литературе и искусству нашей страны.

В БИЦ им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31) в 14:00 пройдёт игра-викторина «Три цвета России» (6+). Юных читателей ждёт медиапрезентация об истории флага, викторина и мастер-класс по изготовлению флажков.

12.jpg

Фото vk.com/bartenevka

«… Осталась одна забава…»

…. Нет, пальцы в рот для свиста пихать не нужно: в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) в18:00 проведут мастер-класс по лепке из глины игрушки-свистульки (6+).

Детей и взрослых научат, как вылепить необычную птичку, которая нечасто встречается в нашей местности – удода.

hZ_lEEopqQFcCfzHMYAH0UzhIVfOe7z7-XszhiXLs97f8qtsdpPO6mwoMplX-2PKde6EWfDpY07zgrpy-Ski-W5P.jpg

Фото vk.com/kemoklaster

Ограничение звонков

37% липчан одобряют инициативу об ограничении звонков в популярных мессенджерах. Они действительно верят, что запрет звонить по WhatsApp и Telegram связан с борьбой против мошенников и других злодеев.

Однако негодующих гораздо больше – 51%: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства».

DSC_28282.jpg

Ещё больше недовольных среди молодёжи до 35 лет – 59% и среди людей чей уровень дохода (и, видимо, знаний и образования) выше среднего – от 100 тысяч рублей.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в самом зените, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!



0
0
1
1
0

Комментарии (1)

Сначала новые
Вред
9 минут назад
От этих смартфонов! Кнопочный или стационарный сотовый, очень удобно, а все другое только баловство и деградация, идут и едут в руках игрушка, че там лупится цельный день туда.
Ответить
