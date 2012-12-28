Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: горожане против запрета на звонки в популярных мессенджерах, но кто их спрашивать будет?
сегодня, 07:00
Представляем главные события наступившей среды.
Днём в Липецке умеренная температура – 22-24 градуса, переменная облачность и без существенных осадков.
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.
В это же время о водных процедурах следует забыть жителям частного сектора на улицах 4-й Пятилетки, Адмирала Нахимова, Железнодорожной, Короленко, Кротевича, Ново-Весовой, Орловской, Щарса, в переулках . Адмирала Ушакова, Антипова, Луначарского, Янкина.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
Кроме того неудобства коснутся садоводческих товариществ «Сокол-1» и «Строитель».
Пробки
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
Древнейшая история
Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает держателей «Пушкинских карт» в 16:00 на экскурсию «Древнейшая история Липецкого края» (12+).
Сотрудники познакомят гостей с экспозицией, буквально наполненной артефактами и археологическими находками, некоторым из которых более 20 тысяч лет!
Битва умов
В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) предлагают провести вечер среды в интеллектуальной битве «Эрудитариум» (16+).
Сегодня в 19:01 гостей ждёт художественная викторина. Участвуют команды численностью от 2 до 7 человек.
Патриотизм
В государственных же библиотеках сегодня пройдёт несколько патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню российского флага. Который будут отмечать 22 августа.
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 12:00 состоится игра «Моя страна — Россия» - командное состязание в 3-х турах (12+). Придется искать ответы на вопросы по истории, географии, этнографии, литературе и искусству нашей страны.
В БИЦ им. П. И. Бартенева (ул. Ленина, 31) в 14:00 пройдёт игра-викторина «Три цвета России» (6+). Юных читателей ждёт медиапрезентация об истории флага, викторина и мастер-класс по изготовлению флажков.
Фото vk.com/bartenevka
…. Нет, пальцы в рот для свиста пихать не нужно: в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) в18:00 проведут мастер-класс по лепке из глины игрушки-свистульки (6+).
Детей и взрослых научат, как вылепить необычную птичку, которая нечасто встречается в нашей местности – удода.
Фото vk.com/kemoklaster
37% липчан одобряют инициативу об ограничении звонков в популярных мессенджерах. Они действительно верят, что запрет звонить по WhatsApp и Telegram связан с борьбой против мошенников и других злодеев.
Однако негодующих гораздо больше – 51%: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удаленщика, создает неудобства».
Дорогие липчане! Рабочая неделя в самом зените, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
