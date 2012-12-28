Все новости
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
Грузовик опрокинулся на трассе «Дон»: водитель — в больнице
Происшествия
Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским
Происшествия
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Происшествия
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
В районах Тракторного, Карьера, Студгородка отключат холодную воду
Общество
Поджигатель-неудачник получил два года колонии-поселения
Происшествия
В Нижнем парке спустили фонтан
Общество
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Происшествия
786
сегодня, 18:13
6

Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти

Пока мужчина лечился в соседнем Воронеже, его жена опознала в найденном на окраине городе трупе мужа.

Необычное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Липецка: житель города подал иск об аннулировании свидетельства о его смерти.

Оказалось, что этой весной родные потеряли с липчанином связь. 29 мая в районе Тракторный нашли труп, в котором жена истца опознала пропавшего мужа.  Сам же липчанин в это время лечился в воронежском наркологическом центре, о чем родственников не известил. 

«В иске заявитель просил суд аннулировать свидетельство о смерти и дать право на полноценную жизнь. 

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению иска по существу. Указанные обстоятельства подлежат проверке в ходе рассмотрения дела, по итогам которого будет вынесено решение», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области. 

суд
свидтельство о смерти
0
0
1
1
6

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Скунс
23 минуты назад
Теперь он приведение
Ответить
Тёмные
25 минут назад
Какие то дела
Ответить
Суть
29 минут назад
Сей басни такова ,,пить надо меньше ,,
Ответить
Вопрос
50 минут назад
А о ДНК экспертизе не слышали? Пишут какой то бред.
Ответить
Ответ
37 минут назад
Видимо, нет ни утобратившегося, ни у семьи средств на это. Делается за счёт истца.
Ответить
Да уж
56 минут назад
Интересненько получается... В принципе, исход о, еаиден. Но галиматьи с документами много.
Ответить
