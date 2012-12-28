Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти

Пока мужчина лечился в соседнем Воронеже, его жена опознала в найденном на окраине городе трупе мужа.



Необычное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Липецка: житель города подал иск об аннулировании свидетельства о его смерти.Оказалось, что этой весной родные потеряли с липчанином связь. 29 мая в районе Тракторный нашли труп, в котором жена истца опознала пропавшего мужа. Сам же липчанин в это время лечился в воронежском наркологическом центре, о чем родственников не известил.«В иске заявитель просил суд аннулировать свидетельство о смерти и дать право на полноценную жизнь.В ближайшее время суд приступит к рассмотрению иска по существу. Указанные обстоятельства подлежат проверке в ходе рассмотрения дела, по итогам которого будет вынесено решение», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.