Происшествия
сегодня, 18:13
Житель Липецка пытается через суд аннулировать свидетельство о своей смерти
Пока мужчина лечился в соседнем Воронеже, его жена опознала в найденном на окраине городе трупе мужа.
Оказалось, что этой весной родные потеряли с липчанином связь. 29 мая в районе Тракторный нашли труп, в котором жена истца опознала пропавшего мужа. Сам же липчанин в это время лечился в воронежском наркологическом центре, о чем родственников не известил.
«В иске заявитель просил суд аннулировать свидетельство о смерти и дать право на полноценную жизнь.
В ближайшее время суд приступит к рассмотрению иска по существу. Указанные обстоятельства подлежат проверке в ходе рассмотрения дела, по итогам которого будет вынесено решение», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
