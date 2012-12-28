Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским.

На счету 42-летнего липчанина кражи велосипедов, электросамоката, мопеда и скутера.





Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №4 задержали по подозрению в краже велосипеда из подъезда на Боевом проезде 42-летнего горожанина. Велосипед стоимостью в 15 тысяч рублей он украл из тамбура на 10-м этаже, и продал за три тысячи рублей.Выяснилось, что задержанный промышлял кражами двухколесного транспорта: полицейскими установлена его причастность к похищению электросамоката, мопеда, скутера и ещё трех велосипедов. Общий ущерб составил около 230 тысяч рублей.«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование продолжается», — сообщает областное управление МВД.