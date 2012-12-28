Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Происшествия
188
18 минут назад
Охотник на всё с двумя колесами попался полицейским.
На счету 42-летнего липчанина кражи велосипедов, электросамоката, мопеда и скутера.
Выяснилось, что задержанный промышлял кражами двухколесного транспорта: полицейскими установлена его причастность к похищению электросамоката, мопеда, скутера и ещё трех велосипедов. Общий ущерб составил около 230 тысяч рублей.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование продолжается», — сообщает областное управление МВД.
0
0
0
0
0
Комментарии