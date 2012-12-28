Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда

Липчанина доставили в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, и в ходе личного досмотра в мобильном телефоне мужчины обнаружили фотографию конопли.

Прокуратура Правобережного района Липецка направила в суд уголовное дело ранее не судимого 23-летнего липчанина, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это дело началось с фотографии в телефоне обвиняемого. 28 января этого года 23-летний липчанин был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, где в ходе личного досмотра в его мобильном телефоне обнаружили фото выращенного растения. А потом вскрылись интересные подробности появления этой фотографии.По данным следствия, в сентябре 2024 года парень купил в интернете семя марихуаны для выращивания в домашних условиях. С сентября 2024 года по январь 2025 года липчанин вырастил дома коноплю, из которой изготавливал марихуану. При осмотре квартиры липчанина полицейские изъяли 7,8 грамма растительного наркотика.Действия липчанина квалифицированы следствием по части первой статьи 228 УК РФ, санкции которой — до трёх лет лишения свободы.