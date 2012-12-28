Все новости
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, ампутация лишнего пальца и яблони у Быханова сада
Общество
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
На улице 50 лет НЛМК столкнулись микроавтобус и легковушка
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Ремонт Липецкой областной библиотеки: вторая попытка
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липчанин отсудил деньги за не поставленные окна и установку двери
Общество
Происшествия
501
сегодня, 15:43
1

Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда

Липчанина доставили в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, и в ходе личного досмотра в мобильном телефоне мужчины обнаружили фотографию конопли. 

Прокуратура Правобережного района Липецка направила в суд уголовное дело ранее не судимого 23-летнего липчанина, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, это дело началось с фотографии в телефоне обвиняемого. 28 января этого года 23-летний липчанин был доставлен в отдел полиции по подозрению в совершении административного правонарушения, где в ходе личного досмотра в его мобильном телефоне обнаружили фото выращенного растения. А потом вскрылись интересные подробности появления этой фотографии.

По данным следствия, в сентябре 2024 года парень купил в интернете семя марихуаны для выращивания в домашних условиях. С сентября 2024 года по январь 2025 года липчанин вырастил дома коноплю, из которой изготавливал марихуану. При осмотре квартиры липчанина полицейские изъяли 7,8 грамма растительного наркотика.

Действия липчанина квалифицированы следствием по части первой статьи 228 УК РФ, санкции которой — до трёх лет лишения свободы.
наркотики
2
2
1
0
4

Комментарии (1)

Сначала новые
Ай
34 минуты назад
Маладэс!
Ответить
