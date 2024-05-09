Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Сегодня в Липецке: горожанам хлеба не надо, им работу давай!
Рассказываем, как интересно и достойно завершить рабочую неделю.
Конец рабочей недели подарит Липецке 23-25 градусов тепла и сухую погоду. Осадков весь день не ожидается!
Отключение воды
С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.
С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:
- ул. Желябова, 17;
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23;
- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;
- ул. Плеханова, 33, 33б, 35, 35а;
- пл. Плеханова, 3;
- пер. Вишневый, 1а;
- пер. Кочубея, 1.
В это же время испытают неудобства и жители частного сектора на улицах Арсеньева, Баумана в домах №№ 27-59, Бородинской, Верхней, Джамбула, Карбышева, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Лавочкина, Литейной, Мешкова, Ново-Весовой, Пожарского, Пригородной, Стасова, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулках Вишнёвом, Кочубея.
Пробки
Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
Под открытым небом
Парки Липецка уже сегодня готовы к проведению мероприятий – если не помешает «красный уровень». Подробнее на графике мэрии.
Во дворе
А ещё сегодня пройдут очередные гулянья под открытым небом «Праздник в каждый двор» (6+). Повезёт жителям двора на проспекте 60 лет СССР, 31 и окрестных домов. Начало в 19:00.
Народный бульвар
А на бульваре Неделина липчан сегодня ждёт «Литературный пикник» (12+). Приходить можно с 12:00 до 16:00, гостей ждут герои книг и много интересного.
Праздник сказки
Библиотека «Матырская» (ул. Энергостроителей, 5а) приглашает юных читателей в 10:20 на а литературную викторину, посвященную творчеству великого Корнея Ивановича Чуковского (6+).
Проверьте свои знания о приключениях Айболита, Мойдодыра, Мухи-Цокотухи и других замечательных героев!
Работа, работа
SuperJob выяснил, что в Липецке немало людей, которые скучают по своей работе в отпуске.Больше всего таких оказалось среди дизайнеров - 32% и учителей - 30%. Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи - 25%, программисты - 22%, а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами - по 21%.
Кино
В конце рабочей недели можно навестить и кинотеатра, тем более, что уже вышли новые фильмы.
«Укради мою мечту». Россия, 2025. Комедия Айк Кбеян (16+).
Полина всегда была скептиком. Когда друзья приглашают ее к бабушке-экстрасенсу, она устраивает там... свой сеанс разоблачения! Девушка получает магическое пророчество, из-за которого у нее наступает череда неудач во всех сферах. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, а заодно обрести новую любовь, героине придется рискнуть всем, что у нее осталось, и победить высшие силы.
В ролях: София Каштанова, Константин Крюков, Джульетта Степанян.
«Пушистый форсаж. Гран-при». Германия, 2025. Мультфильм. Режиссёр Вальдемар Фаст (6+).
Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы.
«Чумовая пятница-2». США, 2025. Комедия, фэнтези. Режиссер Ниша Гранатра (18+).
В ролях: Джейме Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрман.
Дорогие липчане! Позади уже половина август, пора и детей собирать в школу. Но за всеми хлопотами не нужно забывать и о новостях. Липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
