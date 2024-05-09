Все новости
Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
«Может, мужиков с лопатами лучше найти, а потом искусственный интеллект развивать?»
Общество
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Пьяный водитель хотел откупиться взяткой в 15 000 рублей: ему грозит до 8 лет колонии
Происшествия
У «танцующего леса» на Соколе упало еще одно дерево
Происшествия
Ремонт Липецкой областной библиотеки: вторая попытка
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
В районах Дикого, Тракторного, Сокола отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липчанин отсудил деньги за не поставленные окна и установку двери
Общество
Общество
181
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: горожанам хлеба не надо, им работу давай!

Рассказываем, как интересно и достойно завершить рабочую неделю.

Тепло и сухо

Конец рабочей недели подарит Липецке 23-25 градусов тепла и сухую погоду. Осадков весь день не ожидается!

IMG_8468.jpg

Отключение воды 

С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича. 

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом: 

- ул. Желябова, 17; 
- ул. Комсомольская, 22; 
- ул. Котовского, 19, 23; 
- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22; 
- ул. Плеханова, 33, 33б, 35, 35а; 
- пл. Плеханова, 3; 
- пер. Вишневый, 1а; 
- пер. Кочубея, 1. 

В это же время испытают неудобства и жители частного сектора на улицах Арсеньева, Баумана в домах №№ 27-59, Бородинской, Верхней, Джамбула, Карбышева, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Лавочкина, Литейной, Мешкова, Ново-Весовой, Пожарского, Пригородной, Стасова, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулках Вишнёвом, Кочубея.

Пробки 

Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Под открытым небом

Парки Липецка уже сегодня готовы к проведению мероприятий – если не помешает «красный уровень». Подробнее на графике мэрии.

100000.jpg

Во дворе

А ещё сегодня пройдут очередные гулянья под открытым небом «Праздник в каждый двор» (6+). Повезёт жителям двора на проспекте 60 лет СССР, 31 и окрестных домов. Начало в 19:00.

hclchssogvg2534h1gxgvgrinzrzrdcf.JPG

Народный бульвар

А на бульваре Неделина липчан сегодня ждёт «Литературный пикник» (12+). Приходить можно с 12:00 до 16:00, гостей ждут герои книг и много интересного.

photo_2025-08-01_08-03-30.jpg

Праздник сказки

Библиотека «Матырская» (ул. Энергостроителей, 5а) приглашает юных читателей в 10:20 на а литературную викторину, посвященную творчеству великого Корнея Ивановича Чуковского (6+). 

EzL2jb2y8qVKbIEV94YafrQ1cE0XYjQmxcM3Y77S0AHWJugCO5-s5cCUCnPHhrmkW_99wyc5wh5XZlzG-m-7XKgS.jpg

Проверьте свои знания о приключениях Айболита, Мойдодыра, Мухи-Цокотухи и других замечательных героев!

Работа, работа

SuperJob выяснил, что в Липецке немало людей, которые скучают по своей работе в отпуске.Больше всего таких оказалось среди дизайнеров - 32% и учителей - 30%. Тоскуют по трудовым будням, находясь на отдыхе, врачи - 25%, программисты - 22%, а также менеджеры по закупкам, продажам и работе с клиентами - по 21%.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

Реже всего скучают по работе бухгалтеры -11%, маркетологи - 14% и системные администраторы – 15%.

Кино

В конце рабочей недели можно навестить и кинотеатра, тем более, что уже вышли новые фильмы.

«Укради мою мечту». Россия, 2025. Комедия Айк Кбеян (16+).

Полина всегда была скептиком. Когда друзья приглашают ее к бабушке-экстрасенсу, она устраивает там... свой сеанс разоблачения! Девушка получает магическое пророчество, из-за которого у нее наступает череда неудач во всех сферах. Чтобы вернуть прежнюю жизнь, а заодно обрести новую любовь, героине придется рискнуть всем, что у нее осталось, и победить высшие силы.

В ролях: София Каштанова, Константин Крюков, Джульетта Степанян.


«Пушистый форсаж. Гран-при». Германия, 2025. Мультфильм. Режиссёр Вальдемар Фаст (6+).

Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы.


«Чумовая пятница-2». США, 2025. Комедия, фэнтези. Режиссер Ниша Гранатра (18+).

Прошли годы с той пятницы, когда Анна и Тесс, её мать, наладили отношения после удивительного обмена телами. Теперь у самой Анны есть родная дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

В ролях: Джейме Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрман.
width="850"
height="405"
src="https://rutube.ru/play/embed/776c5b8c9a56e1e2181c0350032b562a"
frameBorder="0"
allow="clipboard-write; autoplay"
allowFullScreen
>
Дорогие липчане! Позади уже половина август, пора и детей собирать в школу. Но за всеми хлопотами не нужно забывать и о новостях. Липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Наш сайт – своего рода информационный секретарь для жителей региона – оперативный и очень осведомлённый. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

Внушаемый
8 минут назад
Я бы сказал что меньше всех скучают в отпуске о работе грузчики ! А,вообще,думаю что никто не скучает по работе в отпуске. Только отпуск пролетает очень быстро !
Ответить
