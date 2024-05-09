Сегодня в Липецке: горожанам хлеба не надо, им работу давай!

Рассказываем, как интересно и достойно завершить рабочую неделю.

Конец рабочей недели подарит Липецке 23-25 градусов тепла и сухую погоду. Осадков весь день не ожидается!















Отключение воды





С 9:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.













С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом:





- ул. Желябова, 17;

- ул. Комсомольская, 22;

- ул. Котовского, 19, 23;

- ул. Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21, 22;

- ул. Плеханова, 33, 33б, 35, 35а;

- пл. Плеханова, 3;

- пер. Вишневый, 1а;

- пер. Кочубея, 1.





В это же время испытают неудобства и жители частного сектора на улицах Арсеньева, Баумана в домах №№ 27-59, Бородинской, Верхней, Джамбула, Карбышева, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Лавочкина, Литейной, Мешкова, Ново-Весовой, Пожарского, Пригородной, Стасова, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулках Вишнёвом, Кочубея.





Пробки





Пробок в первый рабочий день недели немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.



