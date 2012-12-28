18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
сегодня, 12:26
Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории
Елецкий районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в организации незаконного производства и сбыта наркотиков в крупном размере.
По данным следствия, ельчанин в составе организованной группы оборудовал помещение для изготовления наркотиков и наладил их распространение через тайники- закладки. Преступная деятельность была пресечена до реализации всего объема наркотиков.
В ходе операции изъята крупная партия наркотиков и прекурсоры для их производства.
Суд назначил наркодельцу семь лет колонии строгого режима. Приговор вступит в силу после срока обжалования, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области.
