Происшествия
564
сегодня, 12:26
3

Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории

Елецкий районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в организации незаконного производства и сбыта наркотиков в крупном размере.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ Липецкой области.

По данным следствия, ельчанин в составе организованной группы оборудовал помещение для изготовления наркотиков и наладил их распространение через тайники- закладки. Преступная деятельность была пресечена до реализации всего объема наркотиков.

В ходе операции изъята крупная партия наркотиков и прекурсоры для их производства.

Суд назначил наркодельцу семь лет колонии строгого режима. Приговор вступит в силу после срока обжалования, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Липецкой области.
ФСБ
нарколаборатория
0
1
2
4
4

Комментарии (3)

Комментарии (3)
Как гость
Сначала новые
Сначала новые
школа
42 минуты назад
наверно химия хорошо знал ... а мог бы стать ученым ... хотя все впереди ...
Ответить
Семёновка
сегодня, 12:39
7 лет?! Маловато что-то
Ответить
Надо же
сегодня, 12:36
Какой народный умелец. Почему же так мало дали? Выйдет и снова за старое возьмётся. На 20-ку, как минимум, надо было сажать.
Ответить
