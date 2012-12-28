В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду

Неудобства из-за отсутствия холодной воды 13 августа ожидаются у жителей Тракторного и Сокола из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».





С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 24, 24/1, 26, 30 по улице Циолковского, частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, проезда Ильича.С 10:00 и до завершения работ отключат холодную воду в доме № 14а по улице Коммунальной, частном секторе улиц Бородинской, Карбышева, Стасова, Мешкова, переулка Костенко.Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Коммунальная, 14а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.Об отключениях связанных с ремонтными работами предупреждает и «Липецкэнерго».С 09:00 до 17:00 отключения пройдут в переулке Джамбула, в домах №№90, 93А на улице Фрунзе и на улице Чаплыгина, в Ссёлках на улице Аллейной, на улицах Вешенской, 1, улице Космонавтов, 1А, улицах Посадской, Ракитной, Сокольской, садоводчестве «Металлург - 6».С 09:00 до 12:00 света на будет по адресу Московская, 6.С 14:00 до 17:00 — в домах №№16 - 35Б в15-й микрорайоне, на улице Водопьянова, 23.