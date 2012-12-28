Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области

На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Происшествия
сегодня, 10:08
Утро началось не с кофе.
Напомним, что практически всю минувшую ночь регион провёл под угрозой наивысшего красного уровня, отбой тревоге был дан в 05:50. В итоге спокойных часов воскресным утром выдалось не более пяти.
