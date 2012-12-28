Все новости
Почти всю ночь в регионе действовал красный уровень

К неспокойным ночам нам давно не привыкать.

Наивысший красный уровень воздушной опасности был введён около часу ночи в Ельце, Елецком, Становлянской, Долгоруковском и Измалковском районах, в остальной части Липецкой области действовал жёлтый сигнал об угрозе БПЛА.

Но уже в 01:24 красный уровень накрыл весь регион. О его отмене оперативные службы объявили в 05:50, когда небо очистилось.
