На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Происшествия
625
37 минут назад
Почти всю ночь в регионе действовал красный уровень
К неспокойным ночам нам давно не привыкать.
Но уже в 01:24 красный уровень накрыл весь регион. О его отмене оперативные службы объявили в 05:50, когда небо очистилось.
0
1
3
0
1
Комментарии