На Матырском сегодня был потоп: вода забила из колодца

Одну уточку у школы уже устранили.

В вашем браузере отключен JavaScript









«Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей», – добавили в пресс-службе.

В редакцию GOROD48 сегодня пришла жалоба: в посёлке Матырский из колодца вода бьет фонтаном.— Поселок превратился в сплошное болото! В трёх дворах льется вода, из-под асфальта в районе домов №5 и №8 по улице Энергостроителей, теперь и у школы! Почините уже трубопровод и приведите в порядок дворы, кругом все в зарослях и воде! — Написали жители Матырского.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», заявка об утечке возле школы в микрорайоне Матырский поступила в «РВК-Липецк» сегодня. Она была оперативно отработана специалистами: утечка уже устранена.Также водоканалом обследована и внесена в план работ утечка в районе улицы Энергостроителей.