31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи
Общество
О спорт, ты — мир: в Липецкой области физкультурой и спортом занимаются более 650 000 человек
Спорт
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
На Матырском сегодня был потоп: вода забила из колодца
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Сотрудники Строительно-монтажного треста НЛМК получили ведомственные, региональные и городские награды
Общество
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке
Общество
Общество
226
сегодня, 18:33
3

На Матырском сегодня был потоп: вода забила из колодца

Одну уточку у школы уже устранили.

В редакцию GOROD48 сегодня пришла жалоба: в посёлке Матырский из колодца вода бьет фонтаном.

— Поселок превратился в сплошное болото! В трёх дворах льется вода, из-под асфальта в районе домов №5 и №8 по улице Энергостроителей, теперь и у школы! Почините уже трубопровод и приведите в порядок дворы, кругом все в зарослях и воде! — Написали жители Матырского.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», заявка об утечке возле школы в микрорайоне Матырский поступила в «РВК-Липецк» сегодня. Она была оперативно отработана специалистами: утечка уже устранена.

Также водоканалом обследована и внесена в план работ утечка в районе улицы Энергостроителей. 

«Порыв будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей», – добавили в пресс-службе.

a93855e2-bac6-4876-93ab-263c67e2c66b.jpeg+2025-08-08-16.36.05.jpg

ЖКХ
вода
0
1
1
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
омсквич
51 минуту назад
Бедная уточка
Ответить
1
сегодня, 18:53
Жалко уточку...
Ответить
Олег
сегодня, 18:49
Как уточку устранили застрелили что ли
Ответить
