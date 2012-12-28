В школах считают сов, а в детских садах учатся программированию

Школы и детские сады Липецка принимают к новому учебному году. До 8 августа департамент образования проверит 67 школ и столько же детских садов.

Сегодня комиссия департамента побывала в лицее № 3 на улице Ушинского и в детском саду № 38 на улице 40 лет Октября.Лицей № 3 — одна из старейших школ города. Летом в здании выполнили текущий ремонт, оборудовали кабинеты для уроков технологии и основ безопасности, установили автоматизированную пожарную сигнализацию, обновили мебель в трех классах.Оказалось, что часть ремонта — роспись стен — выполнена старшеклассниками по их же эскизам.— Символ нашей школы — сова. Когда к нам приходят гости, я всегда предлагаю посчитать сколько сов нарисовано у нас на стенах, — рассказала директор лицея Надежда Комокова.Комиссия сов считать не стала, но результатами проверки осталась довольна.— Отлично все. Детей хоть сейчас можно приводить на учебу, — оценила подготовку лицея одна из членов комиссии.Далее комиссия поехала в детский сад № 38 на улицу 40 лет Октября. Хотя детсады не закрывются на каникулы, 1 сентября в них также считают началом учебного годом.— Мы провели капитальные ремонты во всех групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах. Отремонтировали пищеблок, прачечную. Закупили новые игрушки, оборудование, пособия, например, новые планшеты. Мы обучаем детей робототехнике и раннему программированию. Игру совмещаем с обучением, дети это очень любят, — рассказала заведующая детским садом Вера Казарская.На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году из городского и областного бюджетов выделено 143,8 миллиона рублей. На эти деньги в 17 школах отремонтированы автоматические пожарные сигнализации. В четырех школах — системы отопления. Обновлены спортивные площадки в школах № 15, 44, 66, 69, еще в трех школах такие работы завершаться до конца сентября. Во всех школах выполнены текущие ремонты.К 1 сентября закончится капитальный ремонт школ № 6, 51 и70. В школах № 4 и 5 такие ремонты завершатся до конца 2025 года.Скоро заработают две новые школы: в «Елецком» на 1225 мест и во «Взлетном» на 1500 мест. Школа в Елецком уже получила заключение, подтверждающее техническое и правовое соответствие готовности здания к эксплуатации, школа во Взлетном в процессе его получения. Об этом рассказал новый председатель городского департамента образования Евгений Таракановский.Ожидается, что 1 сентября в Липецке за парты сядут более пяти тысяч первоклассников. Точные цифры будут известны в конце августа, тогда же посчитают количество учительских вакансий.