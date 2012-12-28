Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ребенок пострадал в столкновении автобуса и кроссовера
Происшествия
29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской
Происшествия
Житель Липецкой области забил до смерти воронежца
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Неуместный смех, пощечина, удар костылем: в семейной ссоре будет разбираться суд
Происшествия
Потоп на проспекте Победы, 106а продолжается второй месяц
Общество
15-летний водитель мопеда попал в ДТП: тяжёлые травмы получила его пассажирка
Происшествия
Жестокое избиение в подъезде: мужчина вступился за сожительницу
Происшествия
Липецкая вечЁрка: утренняя пробка, подмена кольца с бриллиантами и спасение летучей мыши
Общество
Что вы не успели сделать этим летом?
Говорит Липецк
Читать все
Сегодня в Липецке: 80 лет ядерной бомбардировке, почти все студенты считают, что им не выжить без подработки
Общество
15-летний водитель мопеда попал в ДТП: тяжёлые травмы получила его пассажирка
Происшествия
Жестокое избиение в подъезде: мужчина вступился за сожительницу
Происшествия
23-летний студент говорил пенсионеркам кодовое слово и забирал у них деньги для мошенников
Происшествия
Мошенники позвонили студенту «из бухгалтерии учебного заведения»
Происшествия
Мотоциклист улетел с дороги
Происшествия
28-летняя женщина помогала знакомой погасить долг по кредиту и перевела себе 100 000 рублей
Происшествия
В школах считают сов, а в детских садах учатся программированию
Общество
16-летний подросток и двое детей пострадали на дорогах области
Происшествия
Восемь человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Лебедяни
Происшествия
Читать все
Общество
248
сегодня, 11:38
3

В школах считают сов, а в детских садах учатся программированию

Школы и детские сады Липецка принимают к новому учебному году. До 8 августа департамент образования проверит 67 школ и столько же детских садов.

Сегодня комиссия департамента побывала в лицее № 3 на улице Ушинского и в детском саду № 38 на улице 40 лет Октября.

Лицей № 3 — одна из старейших школ города. Летом в здании выполнили текущий ремонт, оборудовали кабинеты для уроков технологии и основ безопасности, установили автоматизированную пожарную сигнализацию, обновили мебель в трех классах.









Оказалось, что часть ремонта — роспись стен — выполнена старшеклассниками по их же эскизам.





— Символ нашей школы — сова. Когда к нам приходят гости, я всегда предлагаю посчитать сколько сов нарисовано у нас на стенах, — рассказала директор лицея Надежда Комокова.

Комиссия сов считать не стала, но результатами проверки осталась довольна.

— Отлично все. Детей хоть сейчас можно приводить на учебу, — оценила подготовку лицея одна из членов комиссии.



Любимый школьный экспонат 

Далее комиссия поехала в детский сад № 38 на улицу 40 лет Октября. Хотя детсады не закрывются на каникулы, 1 сентября в них также считают началом учебного годом.

— Мы провели капитальные ремонты во всех групповых помещениях, музыкальном и спортивном залах. Отремонтировали пищеблок, прачечную. Закупили новые игрушки, оборудование, пособия, например, новые планшеты. Мы обучаем детей робототехнике и раннему программированию. Игру совмещаем с обучением, дети это очень любят, — рассказала заведующая детским садом Вера Казарская.









На подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году из городского и областного бюджетов выделено 143,8 миллиона рублей. На эти деньги в 17 школах отремонтированы автоматические пожарные сигнализации. В четырех школах — системы отопления. Обновлены спортивные площадки в школах № 15, 44, 66, 69, еще в трех школах такие работы завершаться до конца сентября. Во всех школах выполнены текущие ремонты.

К 1 сентября закончится капитальный ремонт школ № 6, 51 и70. В школах № 4 и 5 такие ремонты завершатся до конца 2025 года.

Скоро заработают две новые школы: в «Елецком» на 1225 мест и во «Взлетном» на 1500 мест. Школа в Елецком уже получила заключение, подтверждающее техническое и правовое соответствие готовности здания к эксплуатации, школа во Взлетном в процессе его получения. Об этом рассказал новый председатель городского департамента образования Евгений Таракановский.



Ожидается, что 1 сентября в Липецке за парты сядут более пяти тысяч первоклассников. Точные цифры будут известны в конце августа, тогда же посчитают количество учительских вакансий.
школа
0
0
1
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Женя
20 минут назад
Правильно плата только растёт а еда просто не соответствует нор .
Ответить
Гость
26 минут назад
Лучше рассказали про дошкольного питание какое оно ужасное что дети не чего не едят а плата только растёт ?
Ответить
Сергей Б
41 минуту назад
Символ школы сова. С замахом на Хогвардс )))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить