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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: утренняя пробка, подмена кольца с бриллиантами и спасение летучей мыши

Сегодня, 5 августа, Петровский мост и центр Липецка утром встал в пробке, полицейские рассказали, как 18-летняя липчанка подменила драгоценности бижутерией, а в зоопарке — спасли детеныша летучей мыши.

Утро для многих началось со стояния в пробке. Она образовалась на Петровском мосту  из-за ДТП и растянулась до центра города. По словам очевидцев, затор начинался аж от Краеведческого музея на улице Ленина.

Как пояснили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, не поделили дорогу автомобили «ВАЗ-2110» и «Ниссан Икс-Трейл». По предварительным данным, водитель «ВАЗа» выезжал на мост с улицы Неделина и столкнулся с иномаркой. Машины получили механические повреждения.









Фото: пресс-служба УМВД России по Липецкой области

«Велосипед лучший вид транспорта», — заметил Паркер.

Вчера утром на улице Советской в стоящий на светофоре «Хавал» врезался автомобиль «Киа Рио». Водитель «китайца» получил травму. Его отвезли в больницу, но после оказания медицинской помощи, отпустили домой.

«Видел аварию, китайцы нынче крепкие пошли, на Рио мотор в салон ушел», — поделился подробностями происшествия Геннадий.

«Когда на китайце снимут бампер, и хозяин увидит разбитый низ кузова со стянутыми к центру лонжеронами, ему придётся ещё раз вызывать скорую», — напророчила Бабушка Ненила.

«Носятся по Советской, как черти. Шла по тротуару, меня с головы до ног грязной водой окатили, такое ощущение, что специально скорость добавил. Правила нарушают, скорость превышают. Где ГАИ, непонятно», — пожаловалась Вот-вот.

Днём на улице Минской столкнулись автомобиль «Ликсанг» и автобус «Мерседес» 345-го маршрута. Пострадала 8-летняя пассажирка автобуса. Ее отвезли в больницу.


18-летняя сотрудница пункта выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантами на бижутерию.

Она заказала через маркетплейс кольцо с бриллиантами и две подвески из красного золота. Получив заказ, девушка подменила украшения, а потом оформила возврат товара. Настоящие же изделия сдала в ломбард за 30 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Теперь предприимчивой девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении золотых украшений.

«Если мужчина не дарит кольцо с бриллиантами, то пришлось взять самой. А оно тебе надо было, девочка? А теперь в 18 лет такие проблемы, да ещё и что по суду выйдет?» — написал Дмитрий.

«Какое кольцо? Ей деньги были нужны. Кольцо в ломбарде оказалось. Какой мужчина? Их почти не осталось. Перевелись, как вид», — ответил Да ладно.

И это не единственный незаконный способ заработать, который пресекли полицейские.

Они задержали четверых жителей Самары в возрасте от 26 до 44 лет, которые выманивали у липчан деньги под предлогом замены водяных счётчиков.

По фактам кражи и мошенничества возбуждены уголовные дела. Двое подозреваемых арестованы. Ещё двум участникам группы на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«Работать честно не хотят, а кушать хочется, вот и обманывают людей», — написала Люда.

«А как мошенники узнали, в каких квартирах проживают одинокие пенсионеры? Как их разведка работает?» — поинтересовалась Бабка Первая.

Мошенники продолжают выуживать у липчан деньги: 76-летнюю пенсионерку обманули на 165 000 рублей под предлогом защиты средств от мошенников.

В Липецком зоопарке рассказали трогательную историю спасения детеныша летучей мыши. Истощенного детеныша в зоопарк привезли из села Преображеновка 1 июля.





Месяц специалисты зоопарка кормили и лечили мышонка, учили его летать, следили за его ростом, весом и физическим состоянием. Малыш окреп настолько, что его решили выпустить на природу.

С 2024 года Липецкий зоопарк участвует в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по охране и реабилитации летучих мышей. В мае 2025 сотрудники уже выпустили четырех мышей, найденных беззащитными зимой.

«Дурдом, мышей выхаживают», — возмутился реалист.

«Почему такое мнение? Конкретно это — краснокнижный вид. Ко всему прочему, летучие мыши очень полезные животные, которые главным образом влияют на популяцию комаров и других насекомых-вредителей. Уже давно численность рукокрылых повсеместно сильно снижается, и по всему миру существуют программы по их охране и реабилитации. Здорово, что зоопарк вступил в одну из них», — ответил ему Любопытный.

Синоптики обещали, что 5 августа столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Однако сегодня полдня было очень холодно, как осенью. Надеемся, что завтра, 6 августа, действительно температура составит от +26 до +28 градусов.

Ведь впереди еще почти целый месяц лета. Большинство участников опроса GOROD48, даже не успели отдохнуть.


вечЁрка
пробка
мошенничество
летучая мышь
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Комментарии (2)

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