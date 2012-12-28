Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
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Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Происшествия
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сегодня, 08:52
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️Сотрудница пункта выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантами на бижутерию
18-летней девушке грозит до пяти лет колонии.
«По данным следствия, в январе подозреваемая заказала через маркетплейс кольцо с бриллиантами и две подвески из красного золота. Получив заказ в пункте выдачи, где она работала, девушка решила подменить украшения на бижутерию. После этого она оформила возврат товара как покупатель, а настоящие изделия оставила себе. Общий ущерб составил более 77 тысяч рублей. Кольцо и подвески девушка сдала в ломбард за 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
34-летняя владелица интернет-магазина пыталась договориться с липчанкой о возмещении ущерба, но та перестала отвечать на звонки и сообщения. Тогда владелица магазина обратилась в полицию.
Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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