️Сотрудница пункта выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантами на бижутерию

18-летней девушке грозит до пяти лет колонии.

18-летнюю липчанку ждёт суд по обвинению в присвоении золотых украшений (по части второй статьи 160 УК РФ).«По данным следствия, в январе подозреваемая заказала через маркетплейс кольцо с бриллиантами и две подвески из красного золота. Получив заказ в пункте выдачи, где она работала, девушка решила подменить украшения на бижутерию. После этого она оформила возврат товара как покупатель, а настоящие изделия оставила себе. Общий ущерб составил более 77 тысяч рублей. Кольцо и подвески девушка сдала в ломбард за 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.34-летняя владелица интернет-магазина пыталась договориться с липчанкой о возмещении ущерба, но та перестала отвечать на звонки и сообщения. Тогда владелица магазина обратилась в полицию.Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.