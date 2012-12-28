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сегодня, 08:52
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️Сотрудница пункта выдачи заказов подменила кольцо с бриллиантами на бижутерию

18-летней девушке грозит до пяти лет колонии.

18-летнюю липчанку ждёт суд по обвинению в присвоении золотых украшений (по части второй статьи 160 УК РФ).

«По данным следствия, в январе подозреваемая заказала через маркетплейс кольцо с бриллиантами и две подвески из красного золота. Получив заказ в пункте выдачи, где она работала, девушка решила подменить украшения на бижутерию. После этого она оформила возврат товара как покупатель, а настоящие изделия оставила себе. Общий ущерб составил более 77 тысяч рублей. Кольцо и подвески девушка сдала в ломбард за 30 тысяч рублей»,  — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

34-летняя владелица интернет-магазина пыталась договориться с липчанкой о возмещении ущерба, но та перестала отвечать на звонки и сообщения. Тогда владелица магазина обратилась в полицию.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Александр Н.
5 минут назад
Жадность снова победила.
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Р
5 минут назад
Какие же дураки среди нас.
Ответить
О да
33 минуты назад
Так вся страна делает, а наказать решили только одну
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опер
сегодня, 09:31
Ой какая умница , чем только думала если ???
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Отец дочек
сегодня, 09:30
Далеко пойдёт.
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