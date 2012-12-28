29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской

Водителю понадобилась медицинская помощь.





5 августа на дорогах области 20 столкновений автомобилей, и всего одно из них с пострадавшим: утром в Липецке на улице Советской получил травму 29-летний водитель «Хавал-Джолион». По данным Госавтоинспекции, в стоящий «Хавал» врезался автомобиль «Киа - Рио», которым управлял 48-летний мужчина.«Водитель «Хавала», доставлялся в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — рассказали в ГАИ.Вчера за управление автомобилем в состоянии опьянения полицейские привлекли к административной семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 3169.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 7386 случаев превышения скорости.