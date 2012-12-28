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29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской
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329
20 минут назад
2

29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской

Водителю понадобилась медицинская помощь.

5 августа на дорогах области 20 столкновений автомобилей, и всего одно из них с пострадавшим: утром в Липецке на улице Советской получил травму 29-летний водитель «Хавал-Джолион». По данным Госавтоинспекции, в стоящий «Хавал» врезался автомобиль «Киа - Рио», которым управлял 48-летний мужчина.

«Водитель «Хавала», доставлялся в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — рассказали в ГАИ.

Вчера за управление автомобилем в состоянии опьянения полицейские привлекли к административной семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 3169.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 7386 случаев превышения скорости.

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Комментарии (2)

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Внушаемый
6 минут назад
20 столкновений 5 августа ?! Еще только полдень наступил,а уже 20 столкновений ! Иномарки едут быстро,а тормозят медленно ! Всем счастливого пути !
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Вот вот
6 минут назад
Носятся по Советской, как черти. Шла по тротуару, меня с головы до ног грязной водой окатили, такое ощущение, что специально скорость добавил. Правила нарушают, скорость превышают. Где ГАИ, непонятно.
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