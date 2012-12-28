Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Происшествия
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20 минут назад
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29-летний водитель пострадал в столкновении на Советской
Водителю понадобилась медицинская помощь.
«Водитель «Хавала», доставлялся в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — рассказали в ГАИ.
Вчера за управление автомобилем в состоянии опьянения полицейские привлекли к административной семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 3169.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 7386 случаев превышения скорости.
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