76-летнюю липчанку обманули сотрудники «Пенсионного фонда»

Пенсионерка лишилась 165 000 рублей.

4 августа в полицию обратились три жертвы мошенничества. В Липецке 76-летняя женщина ещё 17 июля поговорила с неизвестными из «Пенсионного фонда» и «Центрального банка», которые убедили пенсионерку под предлогом защиты средств от мошенников перевести в почтовом отделении 165 000 рублей. Липчанам напоминают — Пенсионного фонда давно не существует, есть Социальный фонд России.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Елецком районе в полицию пришла 50-летняя женщина, которая ещё 3 июля хотела купить мотоцикл «Ява» на сайте объявлений. Продавец перевёл общение в мессенджер. В результате покупательница перевела ему 90 000 рублей, но потом поняла, что её обманули.А в Грязях 26-летний мужчина лишился 213 000 рублей с банковской карты. 1 августа ему позвонил неизвестный и убедил перевести деньги под предлогом освобождения от уголовной ответственности.