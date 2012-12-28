Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Происшествия
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37 минут назад
76-летнюю липчанку обманули сотрудники «Пенсионного фонда»
Пенсионерка лишилась 165 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в Елецком районе в полицию пришла 50-летняя женщина, которая ещё 3 июля хотела купить мотоцикл «Ява» на сайте объявлений. Продавец перевёл общение в мессенджер. В результате покупательница перевела ему 90 000 рублей, но потом поняла, что её обманули.
А в Грязях 26-летний мужчина лишился 213 000 рублей с банковской карты. 1 августа ему позвонил неизвестный и убедил перевести деньги под предлогом освобождения от уголовной ответственности.
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